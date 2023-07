Vlada ni podala soglasja k imenovanju Grege Kordeža za direktorja Študentskega doma Ljubljana. Ugotovili so, da je njegov program poslovnega in programskega razvoja javnega zavoda Študentski dom Ljubljana preveč splošen in pomanjkljiv, so sporočili po seji vlade.

Svet zavoda Študentskega doma Ljubljana je na podlagi izvedenega razpisa za mesto direktorja Študentskega doma Ljubljana za mandatno dobo petih let v postopku kot najustreznejšega kandidata izbral Grego Kordeža. Svet zavoda mora pridobiti soglasje ustanoviteljice, torej vlade, a ta z njegovim imenovanjem ni soglašala.