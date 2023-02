Vlada podala soglasje k letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb

Vlada Republike Slovenije je na seji 16. februarja podala soglasje k letnemu načrtu upravljanja naložb za leto 2023 (LNU), ki je za SDH kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključni dokument. Predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, odraža pričakovanja lastnika in omogoča spremljanje uresničevanja postavljenih ciljev družb v letu 2023. LNU 2023 se nanaša tudi na premoženje nedavno pripojene DUTB in na nove naložbe, ki jih je SDH v upravljanje prevzel na podlagi ZSDH-1A, so sporočili iz SDH.

Zahtevne razmere v stebru Energetika, ki predstavlja 30,6 odstotka knjigovodske vrednosti upravljavskega portfelja SDH, se močno odražajo v skupni donosnosti portfelja kapitalskih naložb v letu 2022. Ocenjuje se, da bo ROE portfelja kapitalskih naložb v letu 2022 zaradi zelo slabih rezultatov stebra Energetika znašal 1,5 odstotka, kar je manj, kot je bilo predvideno z LNU za leto 2022 (pet odstotkov). Pri tem je treba poudariti, da so preostali upravljavski stebri v letu 2022 poslovali uspešno in bodo presegli načrtovane donosnosti iz LNU za leto 2022.

Kljub opisanim razmeram prejete dividende v letu 2022 za RS, SDH in Zpiz znašajo 190,7 milijona evrov, kar je več od načrtovanih (182,8 milijona evrov). Dividende so tudi bistveno višje, kot so bile v letu 2021, ko so znašale 151,3 milijona evrov.