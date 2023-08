Vlada sprostila skoraj 4000 parov škornjev

Vlada je iz državnih blagovnih rezerv v uporabo sprostila 3916 parov škornjev v vrednosti dobrih 141.000 evrov, ki bodo namenjeni za reševanje poplavljenih območij. Predlog za sprostitev zalog škornjev je podala uprava za zaščito in reševanje, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo.

Vlada se je za sprostitev zalog škornjev iz blagovnih rezerv odločila na podlagi 9. člena zakona o blagovnih rezervah, ki to veleva, kadar je to nujno za ureditev preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, ob naravnih nesrečah in v vojni.