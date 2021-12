Vladno kljubovanje evropski ureditvi

V nadaljevanju preberite:

Evropska glavna tožilka Laura Codruța Kövesi je prišla v Slovenijo osebno podpret delo in avtonomnost slovenskih in evropskih delegiranih tožilcev. Po dolgotrajni tožilski sagi je vlada Janeza Janše prejšnji mesec nazadnje le predlagala Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja za evropska delegirana tožilca, kolegij evropskega javnega tožilstva (EPPO) pa ju je imenoval za petletni mandat.

Na primeru delegiranih tožilcev se kaže vladni odnos tako do slovenskega kot evropskega prava. Postavlja se vprašanje, ali glede na način, kako vlada Janeza Janše pojmuje svojo vlogo pri imenovanju delegiranih tožilcev (zavlačevanja, trditve, da ni samo poštar v tej zadevi, na koncu pa začasno imenovanje tožilcev in napovedane spremembe zakona o državnem tožilstvu), lahko trdimo, da je to, kar vlada prakticira, nadvlada slovenskega nad evropskim pravom.