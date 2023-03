Vlak v Škofljici sinoči do smrti povozil osebo

V petek nekaj po 21. uri je v občini Škofljica v bližini Dolenjske ceste v naselju Lavrica vlak zbil osebo. Kraj so zavarovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri prenosu opreme na kraj nesreče in policistom pri iskanju osebnih stvari preminulega, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

Vlak je na primerno mesto za izstop potnikov lahko premaknil šele nadomestni strojevodja, potnike so nato nepoškodovane z avtobusom prepeljali na končno postajo.