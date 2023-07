Vodenje avgusta prevzema Tatjana Vogrinec Burgar

Vodenje Elektra Maribor bo s 1. avgustom prevzela Tatjana Vogrinec Burgar, ki ji je nadzorni svet na današnji seji podelil štiriletni mandat, so po seji sporočili iz mariborske družbe. Diplomirana pravnica je v podjetju zaposlena 18 let, delala je na različnih delovnih mestih, trenutno pa je direktorica projektov.

Vogrinec Burgar je tudi članica upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predsednica sekcije za energetiko pri Združenju delodajalcev Slovenije in predsednica delovne skupine za splošne in pravne zadeve ter varnost in zdravje pri delu v gospodarsko interesnem združenju (GIZ) distribucije električne energije.

Na mestu predsednice uprave bo nadomestila trenutnega vršilca dolžnosti Jureta Bočka, ki se tako vrača v nadzorni svet, potem ko je vodenje družbe začasno prevzel po aprilskem sporazumnem dogovoru za predčasno prenehanje mandata Jožeta Hebarja.

Slednji, ki je medtem že postal direktor Energetike Maribor, je na čelo mariborskega elektrodistributerja sedel po tistem, ko je moral sredi novembra 2021 mesto predsednika uprave po devetih letih vodenja zapustiti Boris Sovič. Nadzorni svet družbe ga je namreč na izredni seji razrešil iz poslovnih razlogov in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti postavil Hebarja, dotedanjega predsednika nadzornega sveta družbe.

Sovič, sicer nekdanji mariborski župan iz vrst SD, je vse razloge, zaradi katerih ga je nadzorni svet družbe razrešil, zavrnil in zatrdil, da je bila odločitev nadzornikov politično motivirana in sprejeta, še preden so bili znani razlogi zanjo.