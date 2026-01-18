  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Razno

    Vodičarjev šopek za zmagovalko iz Slovenije

    Na današnjo nedeljo mineva 30 let od prve slovenske zmage v biatlonskem svetovnem pokalu, ko je na Slovaškem zablestela Andreja Grašič.
    Andreja Koblar se je v zgodovino slovenskega športa zapisala z zelo vidnimi črkami. FOTO: Reuters
    Galerija
    Andreja Koblar se je v zgodovino slovenskega športa zapisala z zelo vidnimi črkami. FOTO: Reuters
    Siniša Uroševič
    18. 1. 2026 | 19:10
    A+A-

    Seveda so v tej sezoni za pisano paleto zimskih športnikov – in tako tudi biatlonsko karavano – najpomembnejše olimpijske igre, toda tudi nekatera tradicionalna prizorišča v svetovnem pokalu privabljajo poseben drobnogled. Ob koncu tedna so biatlonci tekmovali v Ruhpoldingu na Bavarskem, kjer se je Slovenija po zaslugi Jakova Faka pred 14 leti prvič veselila naslova svetovnega prvaka v biatlonu. Tri desetletja pa so včeraj minila od uvodne slovenske zmage v tej športni panogi – 18. januarja 1996 je Andreja Koblar, takrat še dekliško Grašič, ugnala vso konkurenco.

    Biatlon ima v svoji zakladnici uspehov tudi na Slovenskem kaj pokazati. Toda njegova tradicija pri nas še zdaleč ni tako dolga kot med alpskimi smučarji in skakalci. Za olimpijske igre v Sarajevu, februarja 1984, so resda takrat, ker je pač šlo za domačo tekmo v tedanji jugoslovanski federaciji, sestavili tudi biatlonsko zasedbo, a jo pozneje ukinili, ker ni bilo dosežkov želene ravni.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Domači sneg ponuja posebno priložnost za slovenski uspeh

    Jure Košir, nekoč odličen smučar in bronasti olimpijec, o dobrih in slabih plateh našega smučanja ter tekmi v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 3. 1. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Bolj kot tekme se spominja pečenih piščancev v kolibi

    Na današnji dan pred 25 leti je biatlonka Andreja Koblar, dekliško Grašič, prvič zmagala v svetovnem pokalu.
    Siniša Uroševič 18. 1. 2021 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Osamljenost in demokracija

    Trumpova »morala« je vir nevarnega zla, ki potepta vsako logiko sožitja

    Minuli teden je ZDA zaznamovala omagana logika zaradi smrti ameriške državljanke Renee Good, ki jo je ustrelil agent ICE.
    Zorana Baković 17. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    EU po grožnjah ZDA poudarja enotnost

    Po Trumpovi napovedi carin za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake, Nemčija svoje domnevno že umika. Medtem EU poudarja enotnost.
    18. 1. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    biatlonAndreja GrašičAndreja KoblarJanez VodičarVladimir Korolkevič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Popuščanje Trumpu se ni obneslo

    Samo če bo EU postala strateško avtonomna, se bo lahko rešila iz vse bolj neprijetnega ameriškega primeža.
    Peter Žerjavič 18. 1. 2026 | 19:11
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Biatlon

    Vodičarjev šopek za zmagovalko iz Slovenije

    Na današnjo nedeljo mineva 30 let od prve slovenske zmage v biatlonskem svetovnem pokalu, ko je na Slovaškem zablestela Andreja Grašič.
    Siniša Uroševič 18. 1. 2026 | 19:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Čile

    V gozdnih požarih v Čilu umrlo najmanj 16 ljudi

    Predsednik je razglasil izredno stanje. 50.000 ljudi so evakuirali na jug države.
    18. 1. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Špansko prvenstvo

    Oblakovi ujeli rumeno podmornico

    Nogometaši Atletica so na domačem igrišču tesno, a brez težav ugnali Alaves ter se na 3. mestu izenačili z Villarealom.
    18. 1. 2026 | 18:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Libija

    Več kot 200 migrantov osvobojenih iz skrivnega zapora v Libiji

    Primer naj bi veljal za enega najhujših zločinov proti človeštvu v vzhodni Libiji.
    18. 1. 2026 | 18:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Čile

    V gozdnih požarih v Čilu umrlo najmanj 16 ljudi

    Predsednik je razglasil izredno stanje. 50.000 ljudi so evakuirali na jug države.
    18. 1. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Špansko prvenstvo

    Oblakovi ujeli rumeno podmornico

    Nogometaši Atletica so na domačem igrišču tesno, a brez težav ugnali Alaves ter se na 3. mestu izenačili z Villarealom.
    18. 1. 2026 | 18:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Libija

    Več kot 200 migrantov osvobojenih iz skrivnega zapora v Libiji

    Primer naj bi veljal za enega najhujših zločinov proti človeštvu v vzhodni Libiji.
    18. 1. 2026 | 18:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo