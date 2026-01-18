Vodičarjev šopek za zmagovalko iz Slovenije

Seveda so v tej sezoni za pisano paleto zimskih športnikov – in tako tudi biatlonsko karavano – najpomembnejše olimpijske igre, toda tudi nekatera tradicionalna prizorišča v svetovnem pokalu privabljajo poseben drobnogled. Ob koncu tedna so biatlonci tekmovali v Ruhpoldingu na Bavarskem, kjer se je Slovenija po zaslugi Jakova Faka pred 14 leti prvič veselila naslova svetovnega prvaka v biatlonu. Tri desetletja pa so včeraj minila od uvodne slovenske zmage v tej športni panogi – 18. januarja 1996 je Andreja Koblar, takrat še dekliško Grašič, ugnala vso konkurenco.

Biatlon ima v svoji zakladnici uspehov tudi na Slovenskem kaj pokazati. Toda njegova tradicija pri nas še zdaleč ni tako dolga kot med alpskimi smučarji in skakalci. Za olimpijske igre v Sarajevu, februarja 1984, so resda takrat, ker je pač šlo za domačo tekmo v tedanji jugoslovanski federaciji, sestavili tudi biatlonsko zasedbo, a jo pozneje ukinili, ker ni bilo dosežkov želene ravni.