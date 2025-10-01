Vodišek na SP ostaja blizu stopničk

Slovenec Toni Vodišek po drugem dnevu v jadralnem razredu formula kite na svetovnem prvenstvu v Cagliariju še naprej drži četrto mesto. Petindvajsetletni dobitnik srebra na lanskih olimpijskih igrah je v posamičnih plovih zabeležil dve drugi ter po eno osmo in deseto mesto.

Tokratne razmere na Sardiniji so bile povsem drugačne kot prvi dan tekmovanja, ko so imeli tekmovalci in tekmovalke večinoma zmeren južni veter. Danes je s severozahoda pihnilo močneje, razmere pa je Vodišek dobro izkoristil in ohranil četrto mesto. V prvem današnjem plovu je bil deseti, v tretjem osmi, drugega in četrtega pa je končal na drugem mestu. Prvi dan je zabeležil dve drugi ter po eno tretje in četrto mesto.

"Bilo je v redu. Dve dobri regati, dve malo manj dobri, ampak vseeno zelo poučni. Sama hitrost na morju se mi izboljšuje in vidim, da se vse zmore," je v izjavi za Jadralno zvezo Slovenije dejal Vodišek. "Več časa moram prebiti v večjih flotah, saj je to moja prva večja skupina sotekmovalcev na startni liniji od lanskega svetovnega prvenstva. Moram reči, da ni najlažje, je pa zelo zabavno in vsako naslednjo regato gre bolje. Jutri je nov dan in bomo videli, kaj nas bo čakalo," je še o prilagajanju na večjo skupino tekmovalcev dodal 25-letni kajtar.