Vojna in mir

V Ljubljani se je s plenarnim zasedanjem zaključila tridnevna parlamentarna skupščina zveze Nato, na kateri je prek videopovezave zbrane nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

V svojem nastopu je partnerje pozval, naj okrepijo podporo Ukrajini s sistemi protizračne obrambe, da bi zaščitili energetski sistem pred ruskimi napadi. Posebej oster je bil ob pozivu državam, naj prenehajo kupovati rusko nafto in s tem financirati vojno. »Ne morete biti del svobodnega sveta in hkrati financirati tistih, ki ga želijo uničiti,« je poudaril Zelenski.