Ob 20. uri vas vabimo k spremljanju posebne volilne oddaje v živo na Delo.si, v kateri bomo spremljali rezultate drugega kroga lokalnih volitev, analizirali razplet in odzive iz volilnih štabov.

V Delovem studiu bomo skozi večer spremljali in analizirali volilne izide ter njihove politične posledice. Naši sogovorniki bodo politolog in politični analitik Marinko Banjac, Delov novinar Uroš Esih ter sociolog, novinar in urednik Sobotne priloge Dela Ali Žerdin.

Banjac, ki se na Fakulteti za družbene vede ukvarja s politologijo, demokracijo in politično participacijo, bo rezultate osvetlil z vidika širših političnih trendov in odnosa volivcev do politike. Esih, ki podrobno spremlja slovensko notranjo politiko, bo analiziral razmerja med strankami in povezave med lokalno ter državno politiko. Žerdin, eden najbolj izkušenih slovenskih političnih komentatorjev, pa bo ponudil širši pogled na politična omrežja, centre moči in posledice volilnih odločitev.

Z gosti bomo iskali odgovore na vprašanja, kdo so največji zmagovalci in poraženci volitev, kaj rezultati povedo o političnem razpoloženju v državi in kako bi lahko vplivali na prihodnja politična razmerja.

Z našimi novinarji se bomo v živo povezovali iz volilnih štabov po Sloveniji, v Ljubljani pa pričakujemo tudi odziva obeh županskih kandidatov, Zorana Jankovića in Luke Mesca.

Oddajo bo vodil Rok Tamše.

V živo na Delo.si ob 20. uri.