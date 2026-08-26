Žvižgi za šefa Volkswagna: Blume pred najtežjo nalogo v karieri

Izvršni direktor Volkswagna Oliver Blume je bil včeraj na sedežu podjetja v Wolfsburgu deležen žvižgov in negodovanja delavcev, potem ko je zaposlenim sporočil, da je za prihodnost podjetja nujna celovita reorganizacija, ki bi lahko vključevala ukinjanje delovnih mest in zapiranje tovarn. Več kot 10.000 delavcev je pozval k enotnosti in poudarjal, da so za proizvajalca, ki se spoprijema s težavami, nujni drastični ukrepi, ti pa so v odgovor dvigovali transparente in vzklikali gesla, kot je: »Naša delovna mesta niso vaše prilagoditve bilančnega stanja.« Blume je dejal: »Naš načrt za prihodnost je največji program preobrazbe v zgodovini podjetja. Da bi to uresničili, moramo zdaj vsi stopiti skupaj.« Izvršni direktor je spregovoril prvič, odkar so v javnost prišle podrobnosti o načrtih za ...