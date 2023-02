Voznik začetnik po ljubljanski obvoznici z več kot 200 kilometri na uro

Policisti so v zadnjih dneh obravnavali voznika začetnika, ki je na odseku ljubljanske obvoznice vozil s povprečno hitrostjo 201 kilometer na uro. Zaradi več drugih prekrškov, kot je vožnja na prekratki varnostni razdalji, so mu izrekli globo v višini 590 evrov. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in na sodišče podali obdolžilni predlog.

Vozniku začetniku zaradi prehitre vožnje grozi globa v višini 1200 evrov, izrekli pa so mu tudi devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Takšna neodgovorna vožnja kot tudi vsaka kršitev prometnih pravil povečuje možnost za nastanek prometnih nesreč, ki imajo lahko tudi hude posledice, opozarjajo na policiji.

Zato vse voznike pozivajo, naj vozijo strpno, s primerno hitrostjo, nikakor pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi. »S svojim ravnanjem ne ogrožajte sebe in drugih. Želimo, da vsak varno pride na želene cilje. Posebno skrb v času šolskih počitnic namenite najmlajšim udeležencem, ki naj bodo na poteh v vozilih vedno ustrezno pripeti,« so še pozvali.