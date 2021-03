Vrata v nadzorne svete bank se odpirajo tudi za zaposlene

Enaka merila za vse



Po letih izjeme se vrata v nadzorni svet bank odpirajo tudi za predstavnike delavcev. Predlog zakona o bančništvu, ki ga je nedavno sprejela vlada, namreč uvaja njihovo vključitev v organe nadzora banke, ne pa tudi v uprave bank. Medtem ko nekateri to pozdravljajo, so bančniki do te možnosti zadržani.Ledino na tem področju sta zaorala svet delavcev in sindikat NLB, ki sta na ustavnem sodišču izpodbijala četrti odstavek 33. člena zakona o bančništvu (Zban), ker je ta izključil sodelovanje delavcev pri upravljanju bank prek organov upravljanja. Pravica do delavskega soupravljanja je namreč zapisana v ustavi. Najvišje sodišče v državi je nato leta 2019 razveljavilo člen Zbana, ki to prepoveduje. »Iz vsega navedenega izhaja, da zakonodajalec ni utemeljil razumnega razloga za izključitev predstavnikov delavcev iz organov upravljanja v bankah, ki bi bil stvarno povezan s predmetom urejanja, torej z opravljanjem dejavnosti bančništva,« so navedli sodniki. Na podlagi te sodbe v nadzornem svetu NLB tako od lani že sedijo štiri predstavnice zaposlenih:in, od letos pa šeS predlogom Zbana vlada zdaj sistemsko ureja vključitev predstavnikov delavcev v organe nadzora banke. Pri tem bodo morali delavski predstavniki izpolnjevati enaka merila kot nadzorniki, ki zastopajo kapital. To pomeni, da bodo morali tudi oni prestati presojo ustreznosti in primernosti (fit in proper) ter za to dobiti soglasje regulatorja. Predlog prinaša pomembno novost, da se bo odslej ta ocena za vse nadzornike opravljala predhodno, in ne naknadno kot doslej. »Banka mora zagotoviti ustrezne kadrovske in finančne pogoje za uvajanje in usposabljanje članov organa nadzora, ki so predstavniki delavcev. Ne glede na določbe drugih zakonov člen določa dolžnost varovanja zaupnih informacij in poslovnih skrivnosti banke, za katere predstavniki delavcev, ki so člani organa nadzora, izvejo pri ali v povezavi z opravljanjem funkcije člana upravljanja ali po prenehanju opravljanja funkcije člana upravljalnega organa,« pojasnjuje predlagatelj zakona.Čeprav zakon o delavskem soupravljanju v večjih družbah omogoča tudi imenovanje delavskih direktorjev v vodstvu družbe, predlog Zbana tega ne predvideva. Predlagatelj to razlikovanje pojasnjuje s specifično naravo bančnega poslovanja in vlogo bank: »Delavski zastopnik v upravi banke je nezdružljiv z zahtevo po neodvisnem upravljavskem kadru in tako sicer lahko sodi v nadzorno, ne pa tudi v izvršno funkcijo.« Dodaja, da zakonodaja za člane uprave bank določa posebne pogoje, zahteve in dolžnosti.Predsednik združenja svetov delavcevpravi, da podpirajo udeležbo delavcev pri upravljanju tudi v bankah. »Težava pa je, da v bankah, razen v NLB, nimajo svetov delavcev, zato jih bodo morali zaposleni najprej oblikovati,« pojasnjuje. Dodaja, da je delavsko soupravljanje možnost in ne obveza, zato upa, da bo nova ureditev spodbudila oblikovanje svetov delavcev.V združenju so kritični do tega, da morajo delavski predstavniki v zavarovalnicah in bankah izpolnjevati enako visoke pogoje kot predstavniki kapitala. »V preteklosti smo večkrat izpodbijali, da je mogoče določati ostrejše pogoje kot za nadzornike v drugih gospodarskih družbah, vendar ni bilo posluha,« razlaga Gostiša, ki tudi ne vidi razloga, da v bankah ne bi bilo delavskih direktorjev.Bančni sektor že ves čas meni, da delavsko soupravljanje v njihovi dejavnosti ni primerna rešitev, saj je uresničevanje ciljev zakona o soupravljanju težko doseči. Direktorica Združenja bank Slovenije (ZBS)opozarja, da je bančni sektor tudi na področju upravljanja zelo reguliran, zato člani nadzornih svetov ne morejo udejanjati pravic zaposlenih: »V zadnjem letu in pol se je v praksi videlo, kakšna so pričakovanja delavskih svetov in da ta pomenijo tudi pritisk na zaposlene, ki so imenovani v nadzorne svete in težko opravljajo svojo nalogo vestno. Tako da tako določilo vnaša veliko nestabilnost v upravljanje bank.«V ZBS pozdravljajo, da morajo tudi delavski predstavniki izpolnjevati enako stroga merila kot predstavniki kapitala, a tudi tukaj opozarjajo na težave. »To ne pomeni, da takšnih kadrov v bankah ni, vendar so običajno na položajih, ki pa že lahko predstavljajo konflikt interesov,« pojasnjuje sogovornica. Če bo predlagana ureditev obveljala, se v ZBS zavzemajo, da se zmanjša število delavskih predstavnikov v nadzornem svetu bank, in sicer en zaposleni na štiri predstavnike kapitala.»Mi smo to formalizacijo pričakovali in jo pozdravljamo,« o zakonski ureditvi delavskih predstavnikov v nadzornih svetih bank pravi direktorica Združenja nadzornikov SlovenijeDodaja, da predlog prinaša tudi jasna pravila v delu, ki ureja pridobivanje soglasij za člane nadzornih svetov, kar bo olajšalo postopke: »Med predstavniki delavcev in predstavniki kapitala tako ne bo razlik.« V združenju pozdravljajo tudi spremembo, da se bo nadzornike ocenjevalo predhodno.