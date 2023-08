Vrh Mladike ni zaščitil gmotnega položaja diplomatov

V nadaljevanju preberite:

Ravno v času, ko je slovenska diplomacija sredi ene najobsežnejših menjav vodij diplomatsko-konzularnih predstavništev – menjuje se jih 15 –, poleg tega pa se številčno krepi slovenska misija pri OZN zaradi slovenskega članstva v Varnostnem svetu, slovenske diplomate razburja grožnja, da se bodo znatno znižali njihovi neto prejemki, ki so že zdaj med najnižjimi v Evropi.

Z novim letom bo namreč začel veljati marca sprejet zakon o čezmejnem izvajanju storitev. Socialni prispevki javnih uslužbencev bodo odtlej obračunani od bruto plač, ki jih diplomati prejemajo za delo v tujini, in ne več od tistih, ki bi jih zaslužili v Sloveniji. Socialni prispevki diplomatov v tujini so se doslej obračunavali na osnovi plače, ki bi jo zaslužili doma.

Diplomati se sprašujejo, kako je mogoče, da je vodstvo ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki ga vodi Tanja Fajon, spregledalo več varovalk in ni reagiralo na zakonske spremembe, ki znatno poslabšujejo gmotni položaj javnih uslužbencev, ki so v imenu države napoteni na delo v tujino.