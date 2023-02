Vrhovno sodišče: Posojilna pogodba je nična

»Kreditojemalci smo po osmih letih dočakali sodbo, s katero Vrhovno sodišče RS potrjuje to, kar trdimo ves ta čas: kredit v CHF pomeni neomejeno valutno tveganje, ki so mu izpostavljeni samo kreditojemalci, zato ima takšna pogodba vgrajeno znatno nesorazmerje v škodo potrošnika. Gre za prelomno sodbo, s katero Vrhovno sodišče usklajuje slovensko sodno prakso z bogato in enotno sodno prakso Sodišča EU in Direktivo 93/13,« so sporočili iz Združenja frank.

Konkretna sodba je dosegljiva tukaj.

Kot smo poročali je ustavno Ustavno sodišče razveljavilo zakon glede posojil v švicarskih frankih.