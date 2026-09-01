Demoniziranje prejemnikov socialne pomoči in nesprijaznjenost z izgubo oblasti

V podkastu Moč politike sta se vodji poslanskih skupin Levice in Nove Slovenije ostro soočila o napovedanih posvetovalnih referendumih. Asta Vrečko jih vidi kot preusmerjanje pozornosti in napad na manjšine, Janez Žakelj pa vztraja, da gre za legitimno vprašanje državljanom o sociali, RTV-ju in volilni pravici tujcev. Že povsem predreferendumska polemična izmenjava mnenj in očitkov se je hitro razširila tudi na širša vprašanja socialne države, javnih financ in vloge javnega servisa. Medtem ko je Levica opozarjala pred demonizacijo ljudi na socialni pomoči in politizacijo RTV, NSi poudarja odgovornost do davkoplačevalcev in potrebo, da so javni mediji »v službi ljudem, ne politiki«. Razprava se je zaostrila še pri omnibusnem zakonu, preiskovalnih komisijah, odnosu do Izraela in očitkih o ...