Kaos na Vršiču obudil sanje o predoru

Spremenjen prometni režim na Vršiču ni odpravil od prej znanih težav, temveč so te postale le še težje obvladljive. Zaradi nedokončanih del na vrhu prelaza sploh ni mogoče parkirati, kljub temu pa se številni vozniki ustavljajo kar na cesti, zaradi česar se vsak dan večkrat zgodi prometni kolaps. Edina dolgoročna rešitev za nevzdržne razmere je predor, pravijo na direkciji za infrastrukturo (DRSI). Na direkciji odgovarjajo, da si kratkoročno prizadevajo, da bi bila gradbena dela na cestnem prelazu Vršič čim prej končana, do konca julija pa bodo uredili vsaj nekaj parkirnih mest. »Tudi letos za red skrbijo redarji občin Kranjska Gora in Bovec, obiskovalcem pa je še naprej na voljo brezplačen avtobusni prevoz z obeh strani prelaza,« pravijo pristojni na DRSI. DRSI predor pod Vršičem ...