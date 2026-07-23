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    Vse bolj majav zid, ki naj bi sredino ograjeval od AfD

    Pred jesenskimi volitvami v več nemških deželah je saški premier Kretschmer znova razburkal javnost z odnosom do skrajne politične sile.
    Predsednica AfD Alice Weidel in Ulrich Siegmund, ki bi lahko po volitvah v Saški-Anhaltu vodil prvo deželno vlado AfD, imata pred volitvami lahko delo. V vladajoči koaliciji ne najdejo odgovora na vzpon te skrajne stranke. FOTO: Christian Mang/Reuters
    Galerija
    Predsednica AfD Alice Weidel in Ulrich Siegmund, ki bi lahko po volitvah v Saški-Anhaltu vodil prvo deželno vlado AfD, imata pred volitvami lahko delo. V vladajoči koaliciji ne najdejo odgovora na vzpon te skrajne stranke. FOTO: Christian Mang/Reuters
    Barbara Zimic
    23. 7. 2026 | 18:00
    6:12
    A+A-
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    Izjava saškega premierja Michaela Kretschmerja, da »kdor še govori o požarnih zidovih, ni razumel znamenj časa«, je v Nemčiji sprožila novo razpravo o odnosu demokratičnih strank do Alternative za Nemčijo (AfD). Podpredsednik CDU je pred bližajočimi se volitvami v treh zveznih deželah dejal, da se je treba »pogovarjati z vsakim, ki se želi pogovarjati«. To je sprožilo številne ogorčene odzive, pa tudi odobravanje nekaterih politikov. Zid, ki naj bi ograjeval AfD od demokratične sredine, je vse bolj majav.

    Kretschmer vodi manjšinsko vlado na Saškem in je vzpostavil posvetovalni mehanizem, odprt vsem poslanskim skupinam. AfD se mu po njegovih besedah ni hotela pridružiti, ker računa na neuspeh vlade. Stranko je v pogovoru za časnik Handelsblatt hkrati označil za škodljivo za državo. Toda njegov napad na izraz »Brandmauer«, v prevodu požarni zid, s katerim v Nemčiji opisujejo zavračanje sodelovanja z AfD, je bil dovolj, da je znova vzbudil burno razpravo.

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