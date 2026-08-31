Vse večja tveganja financiranja podatkovnih centrov

Revolucija umetne inteligence bo morda spremenila svet, vendar ima 13-mestno ceno. Do leta 2030 naj bi tehnološka podjetja v podatkovne centre vložila 7000 milijard dolarjev, kar je dovolj denarja, da bi tri leta preživljali celotno prebivalstvo Kitajske. Zneski so tako veliki, da morajo celo največja tehnološka podjetja z več deset milijardami dolarjev na računu infrastrukturo financirati z zadolževanjem. To postavlja največje posojilodajalce pred zapleten niz izračunov, saj se trudijo financirati, zavarovati in prevzeti tveganje za povsem novo vrsto sredstev. Mogoči donosi so izjemni, kar je prepričalo nekatere največje in najbolj izkušene zasebne vlagatelje na svetu, da so ta mesec podjet­ju Nvidia zagotovili 500 milijard dolarjev financiranja. Nekateri v zavarovalniški industriji ...