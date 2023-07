Vzajemna želi razdeliti premoženje med zavarovance

Po ocenah Vzajemne bo iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja do konca leta ostalo manj kot 20 milijonov evrov premoženja, ki ga želi Vzajemna zaradi prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek razdeliti med svoje zavarovance. Svoje poslovanje bi Vzajemna po uveljavitvi novele nadaljevala neprofitno.

Po prenosu prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek, ki ga bo v skladu z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s 1. januarjem 2024 začel zbirati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), želi Vzajemna svoje poslovanje nadaljevati kot družba za vzajemno zavarovanje Vzajemna 2.0, neprofitno in na podlagi solidarnosti, ter s svojo ponudbo dodatnih zdravstvenih in drugih zavarovanj ohraniti svoj položaj na zavarovalniškem trgu, so sporočili iz Vzajemne.