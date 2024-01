WMO potrdila najvišjo temperaturo v Evropi doslej

Vremenska postaja na Siciliji je 11. avgusta 2021 zabeležila doslej najvišjo temperaturo na celinski Evropi, in sicer 48,8 stopinje Celzija, je danes sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Prejšnji rekord, ki pa ga WMO ni neodvisno preverila, so izmerili leta 1977 na območju Aten, kjer se je živo srebro dvignilo do 48 stopinj Celzija.

Novi rekord je 11. avgusta 2021 izmerila vremenska postaja v Sirakuzah na jugovzhodu Sicilije. Mednarodna skupina strokovnjakov je meritev zdaj le še potrdila. »Možno oziroma celo verjetno je, da se bodo v prihodnosti v Evropi pojavili še večji ekstremi,« je pri tem opozorila WMO.

Konec novembra so pri WMO napovedali, da bo leto 2023 verjetno najbolj vroče leto v zgodovini meritev, kar se je kasneje uresničilo. Lani je namreč dvig temperature zemeljskega površja po podatkih službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S) skoraj presegel kritično mejo 1,5 stopinje Celzija.

V Evropi je bilo lansko leto drugo najtoplejše v zgodovini, saj je bilo za 0,17 stopinje Celzija hladnejše od leta 2020. Sredi meseca so nato v WMO napovedali, da bo letošnje leto morda še bolj vroče od lanskega. Po oceni agencije Združenih narodov se bodo namreč letos začeli kazati najmočnejši učinki segrevanja zaradi vremenskega pojava el niño.