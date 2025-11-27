Z električnim skirojem divjal kar po sredini ceste: 940 evrov globe

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana so med nadzorom cestnega prometa zaznali voznika električnega skiroja, ki je s svojim ravnanjem resno ogrožal prometno varnost. Namesto da bi vozil po kolesarski stezi, je zapeljal kar na sredino ceste in s tem tvegal tako svojo varnost kot varnost drugih udeležencev v prometu.

Pri tem je še močno prekoračil največjo dovoljeno hitrost za električne skiroje, ki je omejena na 25 kilometrov na uro. Zaradi številnih kršitev so mu policisti izdali plačilni nalog v višini 940 evrov. Koliko je vozil, niso sporočili.

Električni skiroji so vse bolj priljubljeno prevozno sredstvo, še posebej v mestnih središčih, a njihova uporaba zahteva odgovorno ravnanje in spoštovanje pravil cestnega prometa, opozarjajo na Policijski upravi Ljubljana.