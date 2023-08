Za delnico Datalaba 11 evrov

Družba Rucio Investment Luksemburg in Andrej Mertelj sta v Delu objavila prevzemno ponudbo za prevzem 2.189.889 delnic tehnološkega podjetja Datalab (vse delnice). Podjetje ima med drugim v portfelju informacijski sistem Pantheon in kotira na ljubljanski borzi. Mertelj je ustanovitelj Datalaba in ima trenutno v njem 26,31-odstotni delež. Za delnico Datalaba ponujajo 11 evrov. Na borzi je zadnji zaključni tečaj 12,2 evra.