Za drugi blok jedrske elektarne bi se morali odločiti danes

Fotovoltaiko imate verjetno v mislih v bolj simboličnih količinah?

Zanesljivost dobave elektrike je prvi pogoj za kakovost življenja. Poleg tega pa je toplotna črpalka, ki jo poganja elektrika na premog, v posmeh sama sebi. Glede na to, da tehnologija hranilnikov elektrike niti približno še ne obeta realnih rešitev, je usklajevanje obnovljivih in trajnostnih virov ključno.

Sedanja nuklearna elektrarna se amortizira. Kdaj mora biti najkasneje znana odločitev glede novega bloka oziroma Jeka 2?

Ta ustavitev je trajna?

Imam občutek, da je včasih tudi v energetiki premalo stroke. Da je energetika kompleksna, je pač dejstvo. Religije na to dejstvo pozabljajo. Včasih iz neznanja, včasih iz preračunljivosti, analizira Martin Novšak. FOTO: Leon Vidic/delo

Slovenija se ne more več zanašati na elektroenergetski bazen na Balkanu?

Trg sicer deluje na način, da imata sončna in vetrna energija vedno prednost, druge elektrarne pa temu sledijo. Ko bo še več instaliranih sončnih elektrarn, bo prilagajanja bistveno več. Pri Jeku 2 zato predvidevamo še bolj dinamično prilagajanje elektrarne trgu.

Se razvoja elektroenergetike v Sloveniji lotevamo dovolj strateško?

Hladna zima jih je spravila v hude energetske težave …

Se Sloveniji lahko zgodi Teksas?

Težava Slovenije so prešibka elektroenergetska omrežja. Porabnikov je vse več, toplotne črpalke, polnilnice za avtomobile. Kaj bi bilo treba storiti?

Kam s presežki električne energije na hidroelektrarnah v maju?



Je to samo obračunsko oziroma kako stvari potekajo, ko so cene negativne?

Kaj bo omogočila Jek 2?

Ali načrt za okrevanje in odpornost zadosti pozornosti posveča energetiki? Glavna beseda je zeleno. Ali kaj manjka?

Na pameten način bi bilo treba aktivirati prihranke?



Ena večjih težav slovenskega energetskega sistema je Teš. Kdaj torej zapreti Teš?

Kako daleč je Skupina GEN pri razogljičenju? Hidroenergija ni brezogljična.

Sončna energija je torej na meji?



Zelo moderno je govoriti o zelenem. Je brezogljična elektrika realnost ali modna muha? Bo čez dve leti moderno kaj drugega?



Kako torej dosegati nizkoogljičnost v praksi?



Ali smo tudi mi bili blizu black outa?

Mnogi se ne zavedajo dejstva, da Slovenija ni imela izpadov elektrike, odkar imamo Nek. Jedrska elektrarna omogoča zanesljivost dobave elektrike. Vmes so padali nemški in italijanski sistemi. Naš ni. Prehod ogljičnih virov na obnovljive vire in jedrsko energijo pa bo omogočil tudi nizkoogljično prihodnost.



To je za navadne bralce že kar strokovno …



Ali je slovenska proizvodnja elektrike optimalno organizirana? Zdaj imamo dva proizvodna sistema. Bi bilo smiselno enotno energetsko podjetje?



Kako vidite potencialno združitev Elesa in družbe Sodo (Sistemski operater distribucijskega omrežja), vlada to preučuje?

FOTO: Leon Vidic/delo



Ali vas kaj skrbi, denimo med spanjem ali na dopustu, da bi energetski sistem razpadel?



Kdaj vas morajo sodelavci nujno obvestiti?

Končajva malo manj resno. Če Novšak mirno spi, mirno spi tudi Slovenija?

Kje bo Slovenija dobivala električno energijo čez desetletja?Čez deset in več let bomo električno energijo pridobivali predvsem iz jedrske energije. To moram pojasniti malo širše. Ne samo iz jedrske elektrarne, kjer se opravlja fisija, ampak tudi iz sonca, ki je jedrski reaktor, sevalnik energije, katere del je tudi svetloba. Energija sonca je torej vzvod, ki poganja vetrne tokove na zemlji, omogoča kroženje vode, biomaso in seveda tudi sončno energijo v ožjem pomenu besede. Tudi geotermalna energija je posledica jedrskih reakcij zemlje milijarde let nazaj.V ožjem pomenu je jedrska energija najboljša kombinacija med učinkovitostjo, zanesljivostjo in okoljsko sprejemljivostjo. To bo veljalo tudi čez desetletje, ko bo še vedno delovala obstoječa jedrska elektrarna s podaljšano življenjsko dobo in ko bo v teku gradnja novega bloka jedrske elektrarne. Dodatno želimo izkoristiti potencial hidroenergije na reki Savi, zgraditi hidroelektrarno Mokrice in elektrarne na srednji Savi. Načrtujemo tudi rezerve, ko ni sonca, ko ni vetra, poraba pa je velika. Denimo ko delujejo toplotne črpalke. V Brestanici smo dali v pogon sedmi plinski blok kot rezervo, vlagamo tudi v fotovoltaiko, dokler je ekonomsko in okoljsko upravičena.Za zdaj je v Sloveniji instaliranih 370 megavatov. To ni več malo, v proizvodnji pa to pomeni dva odstotka. Problem fotovoltaike je, da bi bilo to energijo treba shraniti in prenesti v neko drugo obdobje, ko je poraba večja. Mešanje med proizvodnjo in porabo je kar zahtevno. Potrebne so investicije, pa še rezultat ni takšen, kot bi si želeli. Viri energije morajo biti dolgoročni, stabilni, proizvodne tehnologije pa dobro preverjene. Ne stavimo na tehnologije, ki jih še ni oziroma niso v takšni obliki, da bi bile komercialno upravičljive. Ukvarjamo se s tehnologijami, s katerimi imamo izkušnje. Z jedrsko in vodno energijo imamo dobre izkušnje, naša pot je v smeri brezogljičnosti. To je naš cilj.Po naši in moji osebni oceni bi se morali odločiti danes. Zadnji čas je za to odločitev. Če pogledamo Slovenijo pa tudi Hrvaško; mi v tej regiji uvažamo več, kot bo proizvedla nova jedrska elektrarna. Pa tu ne vključujem Madžarske, ne govorim o Italiji, Avstriji, ki vse uvažajo elektriko. Govorim o trenutni porabi, ne o prihodnji. Ta bo rasla. Odločitev mora biti sprejeta čim prej. Vidimo, kaj se dogaja s ceno CO2, cene rastejo – lahko tudi špekulativno –, sprejemljivost ogljične proizvodnje je čedalje manjša. Jedrska tehnologija zagotavlja veliko energije z nizkim ogljičnim odtisom. Ko bo zaprta Termoelektrarna v Šoštanju, bi moral drugi blok jedrske elektrarne v Krškem že obratovati. To bi bilo idealno. Če tega ne bo, bomo odvisni od uvoza.Je pa treba vedeti, da tudi drugod nimajo neomejenih virov. V bazenu jugovzhodne Evrope oziroma na Balkanu, denimo, so te dni zaprli 400-megavatno termoelektrarno v Bolgariji. Elektrarne na premog se postopoma zapirajo, to pa pomeni, da je fleksibilnosti manj. Če elektrike ni, je pač ne moreš kupiti.Gre za termoelektrarno Marica v Bolgariji. To pomeni 400 megavatov pasovne energije na Balkanu manj. To pomeni za Slovenijo manj možnosti za uvoz poceni električne energije. Cene na trgu elektrike rastejo, tudi to je motiv, da gremo v gradnjo Jeka 2.Trideset let smo črpali iz elektroenergetske infrastrukture, vzpostavljene v času Jugoslavije. Tudi slovenski energetski sistem temelji na konceptih precej daleč nazaj. Teš pa Dravske elektrarne in potem Nek. V zadnjem obdobju smo povečali izkoriščanje spodnje Save, toda glavnina hidroelektrarn v Sloveniji je od prej. Tudi mi uvažamo elektriko iz BiH, Srbije, Bolgarije in ne nazadnje iz Ukrajine, če je potrebno. So obdobja, ko elektrike primanjkuje in iščeš najbolj poceni možnosti. Ko se izčrpajo vse možnosti, zavrtimo naše rezervne agregate v Brestanici.V naši skupini načrtujemo strateško. S kakovostnim obratovanjem in vzdrževanjem elektrarn imamo dobre rezultate. Podaljšali smo življenjsko dobo Neka, uspešno razvijamo hidroelektrarne, kjer smo dodali največ obnovljive hidroenergije v slovenski prostor. V Brestanici imamo rezerve v sedmem agregatu, z moderno plinsko tehnologijo in visokim izkoristkom. Predvsem pa načrtujemo Jek 2.Vse te investicije so nizkoogljične. Devetindevetdeset odstotkov proizvedene električne energije v naši skupini je nizkoogljične. Gre za kakovostno energijo, stalno razpoložljivo, ki je cenovno ugodna in okoljsko optimalna. Želimo pa, da država v podnebni načrt vpiše določene smernice in načrt sprejme. Zdaj je ta načrt v obravnavi. Pomagalo nam bi, če bi država sprejela svoje strateške dokumente. Takšne, ki so realni, uresničljivi. Ne potrebujemo načrtov, ki temeljijo na željah, na religijah. Pomemben je strateški vidik. Koder ta umanjka, se zgodi Teksas.Teksas je energetsko politiko temeljil na veri, pa se mu je zgodil kolaps. Kalifornija je tudi imela podobno energetsko strategijo, pa se je tudi njim zgodil kolaps. Nemčija je močno odvisna od vetrne energije. Tam so zelo velike oscilacije. Osmega januarja letos so zato izklopili celoten Balkan, ker daljnovodi niso zdržali prenosa velikih količin energije, ki so jo kupili na Balkanu. Nemci so se lahko rešili, in s tem tudi vse nas, le tako, da so izklapljali uporabnike. Morali so torej uporabiti tisti najmanj sprejemljivi ukrep, ki nam ga v Sloveniji ni bilo treba že desetletja.Z neprimerno dolgoročno energetsko politiko, brez zanesljivih, realnih virov se nam to lahko zgodi. Lep primer je Južna Afrika. Ta je imela zanesljivo oskrbo, pa imajo zdaj zaradi neodločnosti dneve brez električne energije. Gospodarske posledice so ogromne. Kdo pa bi vlagal tam, kjer elektrike ni vedno na voljo? Ne morejo se vključiti v mednarodno trgovino, standard pada. Tudi digitalizacije ni brez elektrike. Gospodarstvo potrebuje zanesljivo oskrbo, po primerni ceni, tudi trajnostno naravnane dobave.Za zanesljivo oskrbo je treba imeti dober, robusten distribucijski sistem, prilagojen na oscilacije, ki jih povzročajo črpalke, klime in na strani proizvodnje fotovoltaične elektrarne. Prenosni sistem za elektriko mora biti tudi vzdržljiv, zadaj pa morajo biti zanesljivi elektroenergetski viri. Vsi trije elementi morajo delovati optimalno. Toplotne črpalke v določenih urah pomembno prispevajo k porabi električne energije. Mi smo morali pred leti januarja že vklopiti našo zmogljivost v Brestanici, ker niti na trgu niti pri sosednih ni bilo mogoče dobiti elektrike.Zanesljivost dobave elektrike je prvi pogoj za kakovost življenja. Poleg tega pa je toplotna črpalka, ki jo poganja elektrika na premog, v posmeh sama sebi. Glede na to, da tehnologija hranilnikov elektrike, pa naj bodo fizični ali virtualni, niti približno še ne obeta realnih rešitev, je usklajevanje obnovljivih virov, ki povzročajo vedno večja ravnovesja, in trajnostnih virov, kakršna sta jedrska in v enem delu tudi hidroenergija, ključno. Prenosni sistem, ki bi bil optimiran pretežno na obnovljive vire, je sicer izvedljiv na papirju, bi bil pa grozljivo drag.Maja smo imeli izjemno dobro hidrologijo, smo pa imeli aprila in marca slabo. Treba je gledati povprečje. Maja je bila pri nas hidrologija dobra, ne pa v Evropi in na Balkanu, kar je zanimivo. Cene v regiji so bile visoke. To je bilo pozitivno za naše podjetje, prodajali smo po visokih cenah. V določenih urah je bila cena na megavatno uro tudi do 90 evrov, bile pa so tudi negativne cene, 6 evrov na megavatno uro, te so trajale največ uro ali dve. Če je močna hidrologija, sonce in veter in na drugi strani ni porabe, je treba plačevati, da oddajaš energijo v sistem. To se aprila in maja običajno zgodi ob nedeljah popoldne.Tisti, ki takrat proizvaja oziroma ima presežke, mora plačati ali pa ustaviti proizvodnjo. Nam se pri cenah pod 4 evre na megavatno uro ne splača več obratovati. Ta cena namreč ne pokriva niti osnovnih dajatev, ki jih moramo plačevati za vsako proizvedeno megavatno uro. Z dobrim vodenjem proizvodnje v skupini se izogibamo takšnim negativnim vplivom na poslovanje. Trg sicer deluje na način, da imata sončna in vetrna energija vedno prednost, druge elektrarne pa temu sledijo. Ko bo še več instaliranih sončnih elektrarn, bo prilagajanja bistveno več. Pri Jeku 2 zato predvidevamo še bolj dinamično prilagajanje elektrarne trgu.Kar se tiče fleksibilnosti, že sedanja lahko prilagaja proizvodnjo. Vsako noč bi lahko znižali moč na polovico, zjutraj pa bi jo povečali, tako kot v Šoštanju. Vendar je jedrsko gorivo na primer cenejše, kot so koncesijske dajatve pri hidroelektrarnah. Ne le zaradi okoljskih, ampak tudi ekonomskih razlogov se torej splača zmanjševati proizvodnjo v premogovnih in plinskih elektrarnah, kjer cena energenta predstavlja 60 ali celo več odstotkov končne cene.Novi blok Jek 2 bo omogočil še fleksibilnejše in hitrejše prilagajanje potrebam trga. Predvsem pa bo Jek 2 omogočil stabilno in zanesljivo oskrbo odjemalcev z zadostnimi količinami elektrike v vseh letnih časih, vremenskih razmerah, podnevi in ponoči po ekonomsko optimalnih cenah in praktično brez vplivov na okolje, vse to vsaj v naslednjih šestdesetih letih.Strateškega pomena je, da gre za domači vir. Za delovanje jedrske elektrarne namreč zaradi izjemne energijske gostote urana zadostuje dobava minimalnih količin energenta. Zaradi majhnih količin porabljene mase ob proizvodnji elektrike nastane zelo malo nevarnih odpadkov, ki razpadajo po naravni poti – za razliko od večine drugih strupenih odpadkov, ki povrh vsega neredko končajo v okolju. Odpadke se nasprotniki trudijo predstaviti kot težavo te tehnologije, dejansko pa je jedrska industrija pri ravnanju z odpadki lahko zgled mnogim drugim.Pri tem bo jedrska elektrarna z minimalno rabo prostora posredno omogočila ohranjanje naravnih površin in biotske raznovrstnosti v Sloveniji. In zelo pomembno: nova jedrska elektrarna bo tako v fazi gradnje kot obratovanja omogočila intenziven razvoj domače industrije na različnih področjih.V Sloveniji smo najbolj pozorni na Nemčijo. Njen tempo v EU je zelo zelo zelen, orientirani so na veter, opuščajo premog, so pa še vedno zelo odvisni od zemeljskega plina. V EU hkrati poteka razprava glede prihodnje vloge jedrske energije na poti v nizkoogljičnost. Evropska komisija je prek skupnega raziskovalnega centra naročila pregled lastnosti in vplivov jedrske energije kot trajnostnega vira energije, ki bi ga enakovredno z obnovljivimi viri uvrstili na seznam trajnostnih naložb. Prišli so do spoznanja, da bi EU morala jedrsko energijo vključiti med tiste vire, ki so zaradi učinkovitosti, nizkoogljičnosti in okoljske sprejemljivosti upravičeni do virov financiranja. Tega še niso zapisali, vendar se taki opredelitvi preprosto ne morejo izogniti.Prepričan sem, da bi z denarjem iz načrta za okrevanje, ki bi bil dolgoročno usmerjen v proizvodnjo in distribucijo elektrike, privabili tudi dodaten zasebni kapital. Taka kombinacija financiranja infrastrukturnih projektov bi državi in državljanom zagotavljala pozitivne rezultate naslednjih petdeset, sto let. Sem sodijo železnice, elektroenergetska omrežja, lahko tudi plinovodi in seveda jedrska elektrarna. Trenutno so programi žal bolj kratkoročno naravnani, saj je v človekovi naravi, da se težko odlepi od kratkoročnega razmišljanja. Cesar Franc Jožef je investiral v železnice, ki jih imamo še sedaj in ki še danes ustvarjajo razmere za gospodarski in socialni razvoj. Na kratki rok, za časa njegovega življenja, ta investicija ni bila profitabilna. Del viška denarja, ki ga imamo na bankah, bi bilo treba usmeriti v podobne projekte ob ustreznem zavarovanju oziroma prevzemanju tveganja s strani države, ki ima daljšo življenjsko dobo od posameznika.Vlada Staneta Kavčiča je preživela le nekaj let, pa je kljub temu ustvarila razvojni zamah, ki je vztrajal, tudi ko je njegova vlada padla. On je ustanovil Ljubljansko banko, klinični center, prvi del avtoceste v Sloveniji. Začela se je gradnja Nek, daljnovodi, Teš. Denar, ki se je akumuliral v Ljubljanski banki, so investirali v infrastrukturne projekte. Viri za takšne projekte morajo biti dolgoročni in ti prihranki so za to idealni. Želimo, da državni zbor to prepozna in sprejeme takšno zakonodajo. Da bi šli tudi v energetiki po poteh Švedske in Švice, ki sta že dosegli ogljično nevtralnost. Švica izkorišča hidropotencial, del elektrike pa kupuje v Franciji, ki temelji na jedrski energiji. Niti Švica, bogata z vodo, ne more slediti Norveški, ki je zaradi izjemnih naravnih danosti z vodno energijo izjema in je zato lahko tudi tako hitra pri splošni elektrifikaciji življenja.Teš 6 je zelo fleksibilna enota, lahko se prilagaja hidrologiji, drugim nihanjem, glede na odjem, glede na cene iz uvoza. To je kar pomemben vir za Slovenijo. Po drugi strani pa je bila ekonomika vprašljiva že pri gradnji, zdaj pa je pod pritiskom zaradi cen kuponov za CO2, obremenjujejo pa jih tudi krediti . Projekt je ekonomsko izjemno zahteven, hkrati pa tudi okoljsko povsem nesprejemljiv. Direktna obremenitev okolja je prehuda.Kljub temu je treba zapiranje Teša prilagoditi razpoložljivosti tako novih virov kot premoga ter seveda ekonomiki.Predvsem pa bi se morali danes odločati o vseh sprejemljivih nizkoogljičnih tehnologijah, če želimo dejansko razogljičiti energetiko: o hidroelektrarnah, jedrski energiji, fotovoltaiki, vetru. Vse to bo potrebno za nadomestitev izpada proizvodnje iz Teša, pri čemer se bo poraba le še večala.Skupina GEN že danes 99 odstotkov vse električne energije proizvede brez emisij CO2. Nobena energija ni povsem brezogljična, če upoštevamo celoten življenjski cikel. Niti jedrska ne. Razlike med viri pa so velike. Jedrska energija proizvede 12 gramov, črni premog 820 gramov in plin 490 gramov na kilovatno uro elektrike. V praksi je vse pod 20 grami razumljeno kot brezogljično.Sončna energija proizvede 27 gramov CO2 na kilovatno uro, pri tem je upoštevana proizvodnja fotovoltaičnih celic (predelava silicija, elektrika, ki je bila za to porabljena, in druge potrebne redke surovine) in njihova razgradnja. Pomemben je celoten odtis. Drugi pomemben vidik je, koliko energije v neko tehnologijo vložimo in koliko je dobimo nazaj. Sedemkratnik naj bi bil minimum za sprejemljivost. Solarna energija je po tem kriteriju na meji, jedrska pa je najboljša, saj zahteva zelo malo betona, železa in energije, potrebne za izkop in pridelavo goriva. Razmerje med porabljeno in proizvedeno energijo je pri jedrski energiji najugodnejše. Bolj ko bomo vlagali v takšne tehnologije, bolj bomo bogata in okoljsko naravnana družba.Brezogljičnost je lahko realnost, uspešno se ji približujejo na primer Švica, Švedska, Francija. Moramo pa pri tako strateških vprašanjih ostati na trdnih tleh in temeljiti prehod v brezogljičnost na preizkušenih tehnologijah.Na jedrskem področju nekateri denimo veliko stavijo na fuzijo. A nobena takšna elektrarna še ne deluje, poleg tega je Slovenija premajhna, da bi takšno elektrarno naredila. Fuzija je skupni, vseevropski projekt, ki bo, upajmo, nekoč v prihodnosti prinesel rezultate. Razvoj pa je dolgotrajen in nepredvidljiv. Zagotovo je smiseln, bilo pa bi neodgovorno, če bi se naslanjali na rezultate, ki jih še ni. Zato v naši skupini strategije in razvoj temeljimo na preverjenih, sodobnih, tehnološko naprednih fisijskih reaktorjih.Pri prehodu v brezogljično družbo gre za tako zahteven proces in tako velike spremembe, da lahko na rezultate računamo zgolj z enakopravnim vključevanjem vseh nizkoogljičnih tehnologij, ki so danes na voljo in dokazano delujejo.Nizkoogljičnost bomo dosegli. Dve možnosti sta. Prva je, da bo fosilnih goriv enkrat zmanjkalo. Druga pa je posledica sistematičnega uresničevanja ciljev glede zmanjševanja globalnega segrevanja. A tu se je treba zavedati razlike med željami, papirji, »religijo« na eni in realnostjo na drugi strani. Elektriko potrebujemo vsak dan, ponoči, podnevi. To je treba zagotoviti tako pri proizvodnih virih kot seveda prenesti po prenosnem in distribucijskem sistemu. Kompleksen sistem torej, ki mora predvideti ekstremna povpraševanja in ekstremne presežke ob vseh gibanjih vremena in havarijah, kakršna je bila na primer žledolom.Mnogi se ne zavedajo dejstva, da Slovenija ni imela izpadov elektrike, odkar imamo Nek. Jedrska elektrarna in njej prilagojen prenosni in distribucijski sistem omogočajo zanesljivost dobave elektrike. Vmes so padali nemški in italijanski sistemi. Naš ni. Prehod ogljičnih virov na obnovljive vire in jedrsko energijo pa bo omogočil tudi nizkoogljično prihodnost.Ne, Slovenija ne. Bili smo blizu temu, ko je razpadel sistem v Italiji. Najprej so izpadli daljnovodi iz Italije v Švico. Ker so uporabniki seveda želeli enake količine, se je povečal pritisk na daljnovode proti Sloveniji. Energijo smo morali zagotoviti v nekaj sekundah in prišla je iz Krškega. Normalna proizvodnja Neka je 700 megavatov, takrat smo jih imeli 1300 MW na generatorju. V takih primerih pride dodatna energija iz 300 ton rotirajoče mase. S to dodatno energijo smo zagotovili, da naš sistem ni razpadel. Podobno je svoj del naloge opravila nuklearka Temelin na Češkem. Tudi če bi imeli sedemsto agregatov po en megavat, ne bi mogli opraviti te naloge. Vsi bi počepnili, ker nimajo rotirajoče mase. Gre za naravne fizikalne zakonitosti. V takšnih primerih ključno vlogo odigrajo velike enote v sistemu, kar velja tudi za Jek 2, ki bo v prihodnosti bistveno pripomogel k stabilnosti elektroenergetskega sistema.Imam občutek, da je včasih tudi v energetiki premalo stroke. Da je energetika kompleksna, je pač dejstvo. Religije na to dejstvo pozabljajo. Včasih iz neznanja, včasih iz preračunljivosti.Naj dodam še, da pri vsem že naštetem potrebujemo tudi sistemske storitve. Električne napetosti ne moremo vzdrževati z majhnimi agregati, potrebujemo velike enote, da sistem deluje. Z velikimi agregati lahko generiramo električno napetost, ki jo v Elesu s pridom izkoriščajo. Naša skupina zagotavlja velike zmogljivosti tako za napetostno regulacijo kot tudi za sistemsko rezervo.Za elektroenergetiko je dobro, če imamo dva stebra. Zakaj? Ker se med seboj kljub vsemu primerjamo v vizijah, pogledih na prihodnost. Katere investicije izbiramo, kako optimalno izbiramo, kako se lotimo financiranja, kako se lotimo odobritev in tako naprej, kar se kaže v praksi skozi desetletja, da je pomembno. To je pomembno tudi za končne kupce. Evropska komisija pa tudi slovenska agencija za varstvo konkurence ne dovolita monopola na tem področju. To je dobro za tržno ceno elektrike in dostop kupcev do elektrike. Mi kot energetiki se ne veselimo enormno visokih cen, saj visoke cene pomenijo, da se industrija seli iz Slovenije, da je brezposelnost velika. Tudi gospodinjstva ne bi zmogla visokih cen elektrike.Mi smo povezava med storitvami proizvodnje, prenosa in distribucije do končnih porabnikov. Ti jo lahko v prid svojega standarda uporabljajo zgolj, če je zanesljiva. Na tem področju ne vidim dodane vrednosti, če spet naredimo monopol pri proizvodnji. To je stvar politike, tudi evropske. Ta zahteva ločitev dejavnosti na regulirano in neregulirano, zahtevajo več tržnih igralcev. Slovenija s tem, ko ima dva stebra za proizvodnjo, tudi na mednarodnem trgu lahko pride do boljših rešitev. Tu mislim na uvoz elektrike ali pa, kadar jo potrebujemo zaradi izpada naših večjih enot. V Skupini GEN in elektroenergetiki smo močni v trgovskem delu, tako naš Gen-I, ki je prisoten v 19 državah, kot seveda HSE s svojo trgovsko strukturo. To pomeni, da nekaj zaslužimo s trgovskimi posli v tujini in ob tem pomagamo slovenskim kupcem, hkrati pa spodbujamo tudi razvojne aktivnosti v energetiki. To so pomembni vidiki.Vizija Skupine GEN temelji na brezogljičnosti, jedrski energiji in obnovljivih virih.V tem primeru gre za regulirano dejavnost. Ne moremo izbrati, po kateri žici bo prišla elektrika k hiši. Žica je samo ena, en števec. Ta del je netržna dejavnost. Proizvodnja pa je tržna dejavnost. Govoril sem o dveh stebrih v proizvodnji. Na prenosnem področju so možne optimizacije, pristopov je več. Koliko bodo našli pozitivnih sinergij, težko sodim. Že ustanovitev družbe Sodo proti petim distribucijskim podjetjem je bila revolucija, ne vem, ali je prinesla, kar so si zamislili.Potrebna je stalna skrb, da se izognemo nočnim moram. V Neku sem kot operater ob koncu izmene predal delo in odgovornost nasledniku in bil popolnoma miren. Že kot vodja proizvodnje sem bil odgovoren 24 ur na dan, vse dni v letu. Od takrat naprej imam pozivnik ali telefon vedno pri sebi. Ker pa se tveganj zavedam, razumem, kako sistem deluje. Tveganja obvladujejo visoko usposobljeni in motivirani ljudje z ogromno znanja.V Skupini GEN danes zaposlujemo 1400 ljudi, kar je relativno malo glede na obseg proizvodnje. Imamo pa velik delež visoko izobraženih, prek 70 odstotkov zaposlenih ima višjo ali visokošolsko izobrazbo. Sodelavcem zaupam, ker gradimo na prevzemanju odgovornosti na vseh ravneh delovanja – tako pri rednem vzdrževanju, investicijskem vzdrževanju, pri tem govorim tudi o obratovalni kulturi, in seveda med remontom. Vsak dan ob pol osmih zjutraj na sestanku preverimo stanje vseh enot v skupini. Vsak dan tudi izračunamo, koliko smo zaslužili, vemo, kje smo v grobem, glede na letne pogodbe in podobno. Dogajanje nenehno pozorno spremljamo.Načrtujemo in izvajamo ključne investicije, kot je gradnja hidroelektrarn na Savi, plinskih elektrarn v Brestanici, sončnih elektrarn, predvsem pa načrtujemo gradnjo Jeka 2 za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo tudi v prihodnosti.Če pride do več kot 20-odstotne spremembe proizvodnje glede na plan, moram to vedeti. Enako velja za druga pomembnejša odstopanja. Sicer pa je ključna vloga centra vodenja, ki deluje 24 ur na dan vse dni v letu ter nadzira in usmerja delovanje celotne skupine.Mirno spim, ker vem, kateri ljudje so na ključnih mestih, kako delajo in kaj znajo. A imam tudi skrbi, predvsem glede strategije in dolgoročnega razvoja. Ali se bomo zmogli strateško odločiti za prihodnjih 20, 30, 50 let, ob zavedanju, da odločitve v energetiki ključno vplivajo na gospodarstvo, družbo in življenjski standard državljanov.