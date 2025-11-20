Za nasilneže elektronske zapestnice

Nemška vlada bo zaradi vse več žrtev nasilja za domačimi štirimi stenami za nasilneže uvedla nošenje elektromskih gleženjskih zapestnic. Cilj ukrepa, pri uvajanju katerega se zgledujejo po Španiji, je predvsem preprečiti napade na ženske, ki jih izvajajo njihovi partnerji ali nekdanji partnerji. Podatki namreč kažejo, da ženske najpogojsteje napadejo njihovi partnerji ali družinski člani. Zapestnice omogočajo sledenje lokaciji nasilneža, če se ta približa žrtvi, pa to zapiesnica sporoči tako policiji kot žrtvi.