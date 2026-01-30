Za osmino finala tudi slovenski dvoboj

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Evropska nogometna zveza je v Nyonu izžrebala še pare dodatnih tekem za osmino finala v evropski ligi. Tekmece so dobili tudi štirje slovenski nogometaši. Dinamo Zagreb Mihe Zajca bo igral proti Genku, Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika bo igrala proti Lillu, Panathinaikos Adama Gnezde Čerina pa se bo meril z Viktorio Plzen Adriana Zeljkovića.
Preostali pari kvalifikacij za osmino finala so Brann Bergen – Bologna, Ludogorec – Ferencvaros, Celtic – Stuttgart, Fenerbahče – Nottingham Forest in Paok Solun – Celta Vigo.
V osmini finala pa zmagovalca med Dinamom in Genkom čaka ali Freiburg ali Roma, eden od teh dveh bo tudi tekmec zmagovalca para Brann – Bologna.
Crveno zvezdo v primeru napredovanja v osmini finala čakata Aston Villa oziroma Lyon, eden od njiju bo tudi nasprotnik boljšega iz para Paok – Celta.
Boljšega iz obračuna med Panathinaikosom in Viktorio pa nato čakata Midtjylland ali Betis Sevilla, eden od teh bo igral proti zmagovalcu para Fenerbahče – Nottingham Forest.
Zmagovalec med Ludogorcem in Ferencvarosom pa se bo meril bodisi s Portom bodisi z Brago, eden od teh dveh portugalskih klubov bo tudi tekmec boljšega iz dvoboja Celtic – Stuttgart.
Prve tekme dodatnih kvalifikacij za osmino finala bodo 19., povratne pa 26. februarja. Osmina finala bo 12. in 19. marca, četrtfinale 9. in 16. aprila, polfinale 30. aprila in 7. maja, finale pa 20. maja na Bešiktašovem stadionu v Istanbulu.
Komentarji