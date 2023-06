Za skoraj dva tedna bo zaprt del Vilharjeve ceste v Ljubljani

Zaradi gradnje vodovoda in kanalizacije bo od ponedeljka do predvidoma 6. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta na odseku med Železno cesto in Neubergerjevo ulico. Obvoz bo po Železni, Linhartovi in Topniški ulici, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol).

Vse udeležence v prometu občina prosi za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Gradnja vodovoda in kanalizacije je eden od začetnih korakov obsežne preobrazbe območja osrednje ljubljanske železniške postaje. Ob Vilharjevi cesti je med drugim že začela nastajati poslovna stavba Vilharia slovaškega investitorja Corwin. Tam bo zrasla tudi nova ljubljanska avtobusna postaja, mesto ob Vilharjevi pa bodo našle tudi nekatere vsebine zasebnega dela projekta Emonika.