    PREMIUM   D+   |   Razno

    Za strelske vaje tekmecev so si Slovenci krivi sami

    Po uvodnem porazu slovenskih košarkarjev zdaj pred njimi še težja naloga. Poljaki zadeli 14 trojk, 34 točk Dončića premalo, 105 prejetih točk je preveč.
    Luka Dončić je svoj del naloge opravil z odliko, zatajila je obramba. Foto Fiba
    Luka Dončić je svoj del naloge opravil z odliko, zatajila je obramba. Foto Fiba
    Nejc Grilc
    30. 8. 2025 | 05:00
    5:21
    Pripravljalno obdobje je prineslo črne oblake nad slovensko reprezentanco, uvodna tekma s Poljaki se je spremenila v neurje. Padalo je predvsem v slovenski obroč, tudi izvrstni Luka Dončić, ki si za prikazano na parketu v veliki meri zasluži vrhunsko oceno, ni bil dovolj. Slovenska reprezentanca ni dovolj kakovostna, da bi zmagovala tekme, ko prejme neverjetnih 105 točk. Strelska simultanka Poljakov ni bila naključna, katastrofalne predstave v obrambi so žal postale zaščitni znak letošnje izbrane vrste. Popravni izpit bo še težji, danes (17.00) Slovenci izzivajo Francoze.

    Strelski cirkus, ki se je občasno približal absurdu, ni le zasluga odličnega večera Poljakov, ki so na krilih polne arene Spodek zares leteli. Vroče roke so jim s premalo odločno obrambo na začetku, ko so skozi mrežico po vrsti letele odprte trojke, omogočili Slovenci – Jordan Loyd ne bi zadeval metov brez ravnotežja ob kontaktu, če ne bi prej pomiril živcev s povsem odprtimi meti za tri, enako velja za Ponitko, ki je ob zmedenem in prepočasnem Alenu Omiću pred njim dobil nasmeh do ušes.

    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Poljski organizator igre z enim najboljših debijev v zgodovini

    Eden glavnih protagonistov poljske zmage proti Sloveniji je vknjižil enega najboljših debijev v zgodovini evropskega prvenstva v košarki.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 12:59
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Le Radović v slovenski obrambi grize, pogrešam igro 'v meso'

    Dragiša Drobnjak po prvem porazu na eurobasketu v pogovoru za Delo kritičen do slovenske igre v obrambi.
    Nejc Grilc 29. 8. 2025 | 10:30
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

         V živo: Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

    Spremljate eurobasket tudi analitično. Rezultati, lestvice in v posebnih povezavah analize in komentarji posameznih tekem slovenske košarkarske reprezentance.
    27. 8. 2025 | 15:15
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Selektor po prvi ničli: Dogajale so se milo rečeno čudne stvari

    Slovenski košarkarji so prvo tekmo končali sklonjenih glav, proti Poljski jih je znova drago stal mrk v tretji četrtini.
    28. 8. 2025 | 23:32
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Proti poljskim ostrostrelcem tudi odlični Dončić ni zmogel vsega sam

    Košarkarji Poljske so dobili uvodno tekmo na evropskem prvenstvu s 105:95. Slovenci prejeli več kot 100 točk, Dončić je bil izvrsten, a je bilo to premalo.
    Nejc Grilc 28. 8. 2025 | 21:30
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Zaradi močnega deževja in deroče vode je neprevozna državna cesta med Bivjem in Rižano. V Kopru že več kot 70 intervencij, občane pozivajo, naj ostanejo doma.
    29. 8. 2025 | 07:45
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Tovornjaki po enem pasu, osebni promet po državni cesti

    Promet prek Rebernic proti Italiji le za tovorna vozila. V ponedeljek in torek, ki naj bi bila najbolj obremenjena, bodo tovornjake izločali iz prometa.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Luka Dončićkošarkaslovenska košarkarska reprezentancaeurobasket 2025Aleksander Sekulićevropsko prvenstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Novice  |  Slovenija
    Odziv UKC Ljubljana na pismo Srebrne niti

    Bolniki na urgenci so čedalje starejši in zahtevni

    Charité v Berlinu, ki je trikrat večji, ima 110.000 urgentnih obravnav na leto, UKC Ljubljana 170.000.
    Andreja Žibret 30. 8. 2025 | 06:00
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Odgovor na nerazumevanje ustavnega načela enakosti

    Pojem »pozitivna segregacija« v nasprotju z ustavo in temeljnimi načeli demokracije.
    30. 8. 2025 | 06:00
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasba od panonskih ravnic do mestnih odrov

    Drevi bo Vlado Kreslin v Križankah gostil tudi irsko kantavtorico Mary Coughlan, s katero bosta zapela Dekle moje in še kaj ...
    30. 8. 2025 | 06:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 30. 8. 2025 | 05:55
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
