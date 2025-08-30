Za strelske vaje tekmecev so si Slovenci krivi sami

V nadaljevanju:

Pripravljalno obdobje je prineslo črne oblake nad slovensko reprezentanco, uvodna tekma s Poljaki se je spremenila v neurje. Padalo je predvsem v slovenski obroč, tudi izvrstni Luka Dončić, ki si za prikazano na parketu v veliki meri zasluži vrhunsko oceno, ni bil dovolj. Slovenska reprezentanca ni dovolj kakovostna, da bi zmagovala tekme, ko prejme neverjetnih 105 točk. Strelska simultanka Poljakov ni bila naključna, katastrofalne predstave v obrambi so žal postale zaščitni znak letošnje izbrane vrste. Popravni izpit bo še težji, danes (17.00) Slovenci izzivajo Francoze.

Strelski cirkus, ki se je občasno približal absurdu, ni le zasluga odličnega večera Poljakov, ki so na krilih polne arene Spodek zares leteli. Vroče roke so jim s premalo odločno obrambo na začetku, ko so skozi mrežico po vrsti letele odprte trojke, omogočili Slovenci – Jordan Loyd ne bi zadeval metov brez ravnotežja ob kontaktu, če ne bi prej pomiril živcev s povsem odprtimi meti za tri, enako velja za Ponitko, ki je ob zmedenem in prepočasnem Alenu Omiću pred njim dobil nasmeh do ušes.