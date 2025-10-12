  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Za svojega otroka si pripravljen narediti vse

    Če devetletni Jaka Škof ne bo pravočasno prejel zdravila za Duchennovo mišično distrofijo, ga v največ treh letih čaka invalidski voziček.
    Robert in Katja s šestletnim Oskarjem in devetletnim Jakom. FOTO: Grega Kališnik
    Galerija
    Robert in Katja s šestletnim Oskarjem in devetletnim Jakom. FOTO: Grega Kališnik
    Grega Kališnik
    12. 10. 2025 | 17:00
    14:43
    A+A-

    Če devetletni Jaka Škof iz Jurjevice pri Ribnici ne bo pravočasno prejel zdravila za Duchennovo mišično distrofijo, ki so mu jo diagnosticirali na polovici zdajšnje starosti, ga v največ treh letih čaka invalidski voziček. Zdravilo, ki bi mu omogočilo leta približno normalnega življenja, ga čaka v ZDA, zanj pa morata starša Katja in Robert zbrati več kot tri milijone evrov. Ne samo da upata, prepričana sta, da jima bo v boju za pogumnega, veselega sina, ki se natančno zaveda, za kaj gre, uspelo.

    Pomagajmo Jaku

    Donacijo lahko nakažete s SMS-sporočilom:
    JAKA5 ali JAKA10 na 1919

     

    ali z nakazilom:

    USTANOVA RADIO 1 (ENA) – FUNDACIJA PREPROSTO BLIZU

    Stegne 11b, 1000 Ljubljana

    TRR: SI56 6000 0000 1424 516 (LON, d.d.)

    KODA NAMENA: CHAR (Dobrodelno plačilo)

    SKLIC: SI00 2025

    NAMEN: Jaka Škof donacija ZYJLDR

    »Jaka ima ogromno volje. Nikoli ga nihče ne vidi jokati ali da je žalosten. Tudi ko pade in se poškoduje, je po nekaj sekundah vse v redu. Je močan, pogumen, pravi karakter. Je srčen, družaben, rad govori in kamorkoli pride, ljudem zleze pod kožo,« 43-letni oče Robert Škof poboža svojega četrtošolca. In mali dobro ve, kako je z njim ...

    Z Robertom in njegovo dve leti mlajšo ženo Katjo se pogovarjamo pri Škofovih doma v Jurjevici pri Ribnici. Jaka in njegov šestletni brat, prvošolec Oskar, imata svoje opravke, igrice na ekranih.

    Jaka se je rodil zdrav, bolezni ni bilo videti. Da je z njim nekaj resnejšega, sta Katja in Robert začela sumiti, ko je imel štiri leta in pol. Ni imel težav z govorom, »bil je malo manj spreten, sicer pa zaostanek ni bil opazen«. Potem pa so se pojavile bolečine. Mislili so, da gre za kolke, šli so k ortopedu, a po strokovnjakovem mnenju je bilo vse v redu. Pregledal ga je še nevrolog, tam pa so ugotovili, se spominjata starša, nekatere povišane krvne vrednosti in »posumili na nevromišično bolezen«. Opravili so še gensko testiranje in pokazalo se je, da ima Jaka DMD, Duchennovo mišično distrofijo. Tega so se bali ves čas, žalostno potrditev so dobili po enem letu.

    Noge, srce, pljuča ...

    Mati Katja je bolezen poznala, DMD je imel njen stric. »Gre za gensko bolezen, a najprej so rekli, da nisem prenašalka, da sem, se je pokazalo pozneje, ko je imel Jaka že diagnozo. Pri DMD mišice propadajo, najprej noge, potem srce, pljuča, nato govorne in požiralne mišice,« pripoveduje Katja, Robert pa doda: »Če se ne zdravi, otroka med 10. in 12. letom čaka voziček, bolezen pa se konča nekako pri 25. letu.« Vemo, kako.

    Zdravijo jo simptomatsko. Bolniki prejemajo kortikosteroide, ki otroku zmožnost hoje »podaljšajo za leto, dve, tri, podatki so različni. Kortikosteroidi pozitivno vplivajo na srce, imajo pa tudi nekaj stranskih učinkov. Kasneje so potrebna zdravila za srce, za pljuča in umetno predihavanje,« razlaga Katja. Kar zadeva zdravila, tako Robert, imamo ta čas v Sloveniji steroide. EU je odobrila dodaten steroid vamorolon in givinostat, zdravilo, ki preprečuje vnetje v mišicah. »Vamorolon je v Sloveniji že moč dobiti, givinostata niso dali še nobenemu otroku. Jaka sicer dobiva steroid deflazacort, ki je že dlje časa v uporabi in so njegovi učinki bolj znani.«

    Odkar so se pri fantiču pojavili simptomi, so minila štiri leta. Obolenje se mu pozna pri hoji, vstajanju s tal, ni sposoben, denimo, sonožnega skoka ter, kar je pomembneje, hoje po stopnicah, ne gor ne dol. Tudi zgornji del telesa, roke, postaja šibkejši, povesta starša.

    Kako sta mati in oče oni čas sprejela temačno napoved? »Informacije, ki jih na začetku dobiš od zdravnikov, te avtomatično ubijejo, povejo ti samo prva, druga, tretja stopnja in konec. Genetik te seznani s kruto realnostjo, brez olepšav. Že če o bolezni samo poguglaš, te sesuje.« Na nevrologiji pa steroidi, fizioterapija, »srečo imamo, da lahko plavamo v bazenu v Ribnici. Voda na Jako blagodejno vpliva, pljučna funkcija se mu v vodi krepi, trenira pljuča,« omeni Robert.

    Kaj pa Jakov mlajši brat Oskar? »Ko smo izvedeli za Jaka, smo šli testirat tudi Oskarja. Če bi že morala izvedeti, bi želela čim prej.« A Oskar se je že od začetka drugače gibal, tako da niso ničesar sumili, preverili pač.

    DMD je ena najpogostejših redkih bolezni, tehnologija razvoja zdravil pa je zahtevna, povesta sogovornika. To bolezen ima v Sloveniji 35 otrok, starih do 18 let, mutacijo, kakršno ima Jaka, pa ima samo on. Zakaj se zdravstvena stanja med otroki z DMD razlikujejo, naj ne bi bilo povsem jasno. Robert in Katja omenita družino, v kateri sta oba otroka zbolela za mišično distrofijo, a prvi se je rodil izrazito bolj atletski, mlajši pa je bil ves čas suhec in je bilo takoj videti, da bolezen pri njem hitreje napreduje. Oba otroka sta zbolela, če tako rečemo, po materi, ki je prenašalka, »ženske smo samo prenašalke, načeloma nimamo simptomov te bolezni. Pri ženskah so mogoče težave s srcem.« Je Katja zdrava? »Me kontrolirajo, ampak načeloma ni težav.« S starši otrok z DMD se Škofova vidita občasno, na predavanjih, konferencah, rehabilitacijah, »pokličemo se, skupaj smo v društvu distrofikov«.

    Edino v ZDA

    Pa pojdimo v ZDA, obljubljeno deželo, kjer je zdravilo elevidys, »za katero veva že kar nekaj časa. Gre za edino odobreno gensko terapijo na svetu. Otroke zdravijo prek virusnega vektorja, infuzije.« Starša ves čas brskata, kaj je novega o bolezni, z umetno inteligenco je vse lažje. Tudi društva doma in po svetu objavijo, ko je kaj novega.

    Škofovi štirje so šli aprila letos v Ameriko, v Orlando na Floridi na testiranje, »vse smo si plačali sami, tu ni nobene pomoči«. Jaku so vzeli kri, ga poslali na vzorčenje, da nima protiteles, »če bi jih imel, ne bi smel dobiti zdravila. Pokazalo se je, da je Jaka ustrezen kandidat za zdravilo, in smo si rekli, zdaj pa čim prej nazaj, da zberemo denar.« Preprosto ali komaj dojemljivo rečeno – preračunano iz dolarjev tri milijone evrov. »To je strošek za zdravilo, brez bivanja.«

    Ko človek sliši za takšno vsoto, ki jo mora zbrati za otroka, kaj pomisli? »Sprva te sesuje, ampak potem veš, da puške ne boš vrgel v koruzo. Za svojega otroka si pripravljen narediti vse. Počasi se začneš boriti.« Imeli pa so smolo, šestmesečno prekinitev, ko je bilo rečeno, da je zaradi elevidysa v Braziliji umrl otrok, a se je pokazalo, da to ne drži, in so zdravilo vrnili v obtok.

    Z elevidysom, pravita Škofova, je bilo doslej zdravljenih tisoč otrok, v kliničnih študijah, ki jih morajo opraviti pred odobritvijo zdravila, pa še nekaj. Ta čas je odobreno v več državah, poleg ZDA na Japonskem, v Braziliji, Bahrajnu, Kuvajtu, Emiratih, Izraelu ... V Evropi, poslušam, naj ne bi bilo odobreno, ker naj bi imelo premalo dokazanih zdravilnih učinkov. Na stari celini so pozorni na druge realne učinke zdravila kot kje drugje, povesta starša. »Sekundarnost, da otrok lažje vstane, gre lažje po stopnicah, jih ne zanima. Oni ocenjujejo, kako hitro zmore štiri stopnice, koliko metrov naredi v šestminutni hoji. Nam pa ni pomemben samo napredek, ampak predvsem da se stanje ne slabša, da je stabilno, kar pa je zelo težko dokazati,« pove Katja.

    Sredstva za zdravilo so začeli najprej zbirati prek ribniškega humanitarnega društva Srčni lev, »kasneje smo se povezali z ribniškim Rdečim križem in Karitasom, nato smo stopili še v stik s fundacijo Radia 1. Z njimi imamo podpisano pogodbo, nanje skušamo vse prenesti. Donatorske pogodbe, esemese ... Zdaj smo se obrnili še na podjetja, bili smo v nekaterih medijih, oglašajo se nam srčni posamezniki,« Robert opisuje trnovo pot proti rešitvi.

    Načeloma morajo tri milijone zbrati do konca leta, ampak bistveno je, da lahko Jaka prejme zdravilo samo, dokler hodi. »Amerika ima sistem, si hodeč ali si nehodeč. V nehodeči skupini sta dva otroka, stara 14 in 15 let, umrla,« zato so nehodeče bolnike nehali zdraviti. In koliko časa bo načeloma Jaka še hodil? Oče: »Glede na trenutno situacijo v najslabšem primeru eno leto, v najboljšem pa upamo, da še dve ali tri leta. Ampak glede na to, da se stanje slabša ...«

    Ne upata, ampak vesta

    Kaj Katja in Robert za Jaka postorita iz dneva v dan, kako živijo? »Vse je podrejeno Jaku,« povesta v en glas. Katja je vzgojiteljica, Robert ima franšizo Telemacha, oba delata v Ribnici. Katja je prej delala v Ljubljani, pa jima organizacijsko ni zneslo, zdaj, ko je šola, pa sploh ne. Enkrat na teden ima Jaka fizioterapijo v Kočevju, enkrat na štirinajst dni delovno terapijo v Kočevju, enkrat na mesec fizioterapijo v Ljubljani. Dodeljeno ima še specialno športno pedagoginjo, dve uri na teden, v bazen hodita plavat. Četrtošolec mora vsak dan delati raztezne in dihalne vaje. Ne Robert ne Katja ne igrata iger na srečo. Oče pravi »ja, če bi Jaka obkrožal številke ...«.

    Ne glede na vse starša upata. »Ne da upava, veva, da bova dobila denar. Stoprocentno. Ne bova nehala, dokler ga ne zberemo, ker to je edini način, da sinu omogočiva normalno življenje.« Elevidys ne zdravi stoodstotno, a že majhen napredek, »da bo Jaka lahko hodil, da mu ne bo treba v invalidski voziček ... Že to je veliko. Upava, da bodo prišla nova zdravila, študije, in da bo imel možnost priti zraven.«

    To zdravilo je že prejel Matic iz Škofje Loke. Pred dvema letoma ali tremi je elevidys samoplačniško dobil še en mali Slovenec. Vsi, ki so prejeli zdravilo, govorijo o motoričnem izboljšanju. Še en naš bolnik pa je bil v študijski, poskusni obravnavi. Te so zastonj, a vanje je težko priti, »kandidirali smo že na štirih lokacijah, pa se ni izšlo«. Poskusne raziskave potekajo tudi v Evropi, v Italiji, Franciji, Nemčiji ... »Proizvajalec zdravil iz ZDA se odloči, da bo opravljal študije v različnih državah po svetu, da informacije dobijo čim bolj razpršeno.« A države v obravnavo največkrat vzamejo otroke znotraj svojih meja, ker je teh nesrečnikov dovolj. »V Sloveniji jih je torej 35, morda so primerni dva ali trije, kar je premalo za raziskave.« Premalo za vzorec. Drugi so bodisi prestari bodisi imajo še dovolj časa pred poslabšanjem. »Če bi bil Jaka star dve leti ali tri, bi se nam morda splačalo še malo počakati, zdaj pa ne moremo.« Dokler ne bo plačano, zdravila ne bo, doza za Jaka pa je rezervirana.

    Če in ko bo denar zbran, bo šel Jaka z mamico v Orlando, prejel infuzijo, potem pa bosta tam ostala od tri do šest mesecev, če bi nastal kakršenkoli zaplet. Enkrat na teden ga tam pregledajo, zato cena ni okrogle tri, ampak 3,2 milijona evrov, da pokrijejo še bivanje, letalske karte so še najmanjši strošek. Tudi dodatni morebitni zapleti niso všteti v to ceno. Bivala bosta zasebno, v bolnišnici bi bilo predrago. »Če bi si lahko privoščili bolnico, bi imeli tudi denar za zdravilo. Bolnice same pa so v primerjavi z našimi povsem druga raven. Ne čakaš ti na ambulanto, ampak ambulanta, zdravniki pridejo do tebe.«

    Upamo, da bodo prišli. Pravočasno.

    P. S. Doslej so za Jakovo zdravilo zbrali 450.340,23 evra.

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksej Rakša, ruski demograf

    Skoraj nihče ne razume ruske demografije, a vsi govorijo o njej

    Od marca naprej praktično ni več javno dostopnih demografskih podatkov o Rusiji. Podrobnosti je predstavil demograf Aleksej Rakša.
    Aljaž Vrabec 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    dobrodelnostdružina Škofbolezenzdravljenje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Madagaskar

    Vojska in ulica madagaskarskega predsednika potisnili v kot

    Na Madagaskarju se predsednik Rajoelina sooča z množičnimi protesti in uporom vojaške enote CAPSAT.
    12. 10. 2025 | 17:26
    Preberite več
    Razno
    Pogumna družina Škof

    Za svojega otroka si pripravljen narediti vse

    Če devetletni Jaka Škof ne bo pravočasno prejel zdravila za Duchennovo mišično distrofijo, ga v največ treh letih čaka invalidski voziček.
    Grega Kališnik 12. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Nov podvig

    Matej Mohorič bronast na svetovnem prvenstvu na makadamu

    Slovenski kolesar Matej Mohorič je osvojil tretje mesto na dirki svetovnega prvenstva na makadamu na Nizozemskem. Belgijec po dveh mestih dočakal zmago.
    Peter Zalokar 12. 10. 2025 | 16:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Uroš Perić: Besedila morda niso tako globoka, ker nimam svežih srčnih ran

    Je eden naših najuspešnejših glasbenikov, ki je doslej navdušil občinstvo v 26 državah – in še ni rekel zadnje.
    Agata Rakovec Kurent 12. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Razno
    Pogumna družina Škof

    Za svojega otroka si pripravljen narediti vse

    Če devetletni Jaka Škof ne bo pravočasno prejel zdravila za Duchennovo mišično distrofijo, ga v največ treh letih čaka invalidski voziček.
    Grega Kališnik 12. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Nov podvig

    Matej Mohorič bronast na svetovnem prvenstvu na makadamu

    Slovenski kolesar Matej Mohorič je osvojil tretje mesto na dirki svetovnega prvenstva na makadamu na Nizozemskem. Belgijec po dveh mestih dočakal zmago.
    Peter Zalokar 12. 10. 2025 | 16:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Uroš Perić: Besedila morda niso tako globoka, ker nimam svežih srčnih ran

    Je eden naših najuspešnejših glasbenikov, ki je doslej navdušil občinstvo v 26 državah – in še ni rekel zadnje.
    Agata Rakovec Kurent 12. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo