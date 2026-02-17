Za Ukrajinca je Mok sokrivec v kriminalnih dejanjih

Ukrajinski skeletonist Vladislav Geraskevič se je po izključitvi z zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 vrnil v domovino, je poročala dpa, sklicujoč se na njegov objavljen posnetek na družbenem omrežju X, v katerem je kritiziral Mednarodni olimpijski komite (Mok).

Kot je v posnetku, nastalem v temi, povedal 27-letnik, se je snemal v središču Kijeva. Dejal je, da stoji poleg katedrale svete Sofije, ki pa se je ne vidi zaradi zatemnitve po ruskih napadih na Ukrajino.

Geraskevič je v videu ostro kritiziral Mok, češ da se vse več ruskih športnikov vrača na mednarodna tekmovanja, »medtem ko Ukrajinci še naprej živimo v humanitarni katastrofi, ki jo povzroča rusko bombardiranje«.

»Ko je Mokovo ravnanje v skladu z rusko propagando, postane Mok sokrivec v teh kriminalnih dejanjih,« je zapisal Geraskevič.

Tega so na letošnjih olimpijskih igrah diskvalificirali tik pred prvo vožnjo skeletonistov, saj ni odstopil od namere, da bi na tekmi nosil čelado s portreti ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Odločitev Moka je sicer podprlo tudi mednarodno športno razsodišče Cas.

Geste politične narave so med tekmovanji prepovedane z olimpijsko listino, na treningih pa so mu uporabo čelade dovolili. Mok mu je ponudil možnost, da namesto čelade v spomin na ubite kolege v ruski agresiji nosi črn trak in jo nemudoma po nastopu na tekmi pokaže v mešani coni.

Geraskevič je svojo namero zagovarjal, da gre bolj za komemoracijo kot za politično gesto.