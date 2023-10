Začenja se preventivna akcija Varno brez telefona v prometu

Agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli drugo letošnjo nacionalno preventivno akcijo Varno brez telefona v prometu, ki bo trajala do konca tedna. Mobilni telefoni so namreč eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu, ki dokazano povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa.

»Udeležba v prometu je aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso pozornost! Klic, sporočilo, pregledovanje in objave na družbenih omrežjih naj počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu,« pozivata policija in Agencija za varnost prometa.

Letos do konca septembra je policija ugotovila 18.478 kršitev prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. V celotnem lanskem letu jih je bilo 25.670, leto pred tem pa za skoraj četrtino več oziroma kar 33.297.

Med kršitelji tudi letos izstopa starostna skupina od 35 do 44 let, ki s 30 odstotki predstavlja skoraj tretjino kršiteljev, sledita skupini od 25 do 34 let s 23 odstotki ter od 45 do 54 let z 22 odstotki.

Glede na vrsto udeleženca je bilo med vozniki osebnih vozil 11.913 kršiteljev (64,5 odstotka), voznikov tovornih vozil je bilo 4887 (26,4 odstotka), med vozniki e-skirojev so odkrili 24 kršiteljev, med kolesarji pa 526.