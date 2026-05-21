Začetek Skoka, konec Dovosa

Koalicija, ki združuje gospodarstvo in delo pod enoten resor, napoveduje uvedbo nacionalnega programa za povečanje produktivnosti v prvem letu mandata za spodbujanje tehnološke modernizacije, digitalizacije, avtomatizacije, reinvestiranja dobičkov ter lažjega dostopa podjetij do razvojnega financiranja. Načrtujejo vzpostavitev programa financiranja prebojnih razvojnih projektov sodelovanja podjetij in raziskovalnih institucij v vrednosti sto milijonov evrov do leta 2030. Napovedujejo več ukrepov za privabljanje tujcev, in sicer startup vizumov oziroma vizumov digitalnih nomadov za privabljanje domačih in tujih podjetnikov in visokokvalificiranega kadra ter poenostavitev postopkov zaposlovanja tujcev. Obljubljajo bolj fleksibilno poslovno in delovnopravno okolje za zagonska in hitro rastoča podjetja ter uvedbo študentskega s. p. in normiranega s. p. za upokojence.