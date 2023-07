Zadnji izziv za Mateja Mohoriča na Touru

Hribovita 19. etapa dirke po Franciji je dolga 172,8 kilometra, poteka od Moirans-en-Montagne do Polignyja. Premagati bodo morali 2000 višinskih metrov, na etapi s samo dvema kategoriziranima klancema in letečim ciljem.

Trasa etape na papirju ni videti niti malo ravna, hribovita, valovita, s kopico nekategoriziranih klancev. Najprej bodo prečkali gorovje Jura, prvi kategorizirani klanec je Côte du Bois de Lionge (1,9 km, 5,7 %, 4. kategorija), drugi pa Côte d’Ivory (2,3 km, 5,9 %, 3. kategorija) Slednji jih čaka 30 kilometrov od cilja.

Poligny še nikoli ni gostil Toura, zato bo današnji zmagovalec dosegel nekaj edinstvenega. Edinstvenih pa je tudi zadnjih osem kilometrov. Ta odsek poteka naravnost kot puščica do ciljne črte. Zadnji kilometer se dvigne za 1,4 odstotka.



Etapa je na papirju videti idealna za beg večje skupine. Vprašanje pa je, koliko zanimanja je še med kolesarji za tako težak podvig, kajti Tour se izteka, jutri pa jih vse čaka še ena zelo težka gorska etapa. Včeraj so šli trije na beg, misleč, da bodo mala malica za peloton, razpletlo pa se je tako, da so štirje imeli enega od najtežjih dnevov na kolesu. A se jim je izplačalo, v cilj so prišli tik pred glavnino.

Je danes zadnja priložnost za Mateja Mohoriča? Pred Tourom si je želel etapne zmage in želja ga ni minila, to je povedal po včerajšnji etapi. Luka Mezgec pa je z mislimi že na zadnji 21. kraljevski etapi za sprinterje. Tadej Pogačar je bil včeraj redkobeseden in ne preveč nasmejan. Med včerajšnjo etapo smo ga videli z nasmeškom in povitim levim komolcem. Imel je aktivni počitek, nabiral je moči za sobotno etapo, na kateri bo poskušal vsaj zmanjšati zaostanek za rumeno majico.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13.30