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    Zakaj imajo družine vse manj otrok? (VIDEO)

    K upadu rodnosti prispevajo višji življenjski stroški, poznejše starševstvo in občutek, da je družinsko življenje vse težje dosegljivo.
    Gregor Knafelc
    Beti Burger
    18. 10. 2026 | 08:00
    18. 10. 2026 | 08:51
    3:10
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    Družine z enim otrokom postajajo vse pogostejše, velike družine pa redkejše. Razlogi niso samo finančni: pomembno je tudi, ali mladi družinsko življenje dojemajo kot dosegljivo in običajno izbiro.

    Rodnost upada po svetu, tudi v Evropi. Približno polovica evropskih družin z vzdrževanimi otroki ima samo enega otroka. V Združenem kraljestvu je takšnih 45 odstotkov, tri otroke ali več pa ima le 14 odstotkov družin.

    Na odločitev, koliko otrok bodo imeli, vpliva več dejavnikov. Mladi se pozneje odločajo za partnerstvo in starševstvo, otroci se rojevajo pri višji starosti staršev, stanovanja in življenjski stroški pa so vse dražji. Vse več ljudi tudi življenje brez otrok razume kot povsem običajno možnost.

    Rodnost v Evropi

    Približno polovica evropskih družin z vzdrževanimi otroki ima enega otroka.

    Za dolgoročno obnavljanje prebivalstva je potrebna rodnost približno 2,1 otroka na žensko, če ne upoštevamo priseljevanja.

    V številnih evropskih državah je rodnost že dlje časa pod to ravnjo.

    Pomembno je še družbeno okolje. Če je med prijatelji, sodelavci in sosedi vse manj družin z otroki, se spreminja tudi predstava o tem, kakšna družina je običajna. Manj otrok pomeni manj vsakodnevnega stika s starševstvom, zato se odločitev za večjo družino lahko zdi vse manj samoumevna. Demografi temu pojavu pravijo past nizke rodnosti: ko se rodnost močno zniža, jo je težko hitro spet povečati.

    Za dolgoročno obnavljanje prebivalstva je potrebna rodnost približno 2,1 otroka na žensko, če odmislimo vpliv priseljevanja. Številne razvite države so že dlje časa pod to ravnjo, zato poskušajo trend obrniti. Med ukrepi so finančni dodatki, dostopnejše varstvo otrok, stanovanjska pomoč in boljše možnosti za usklajevanje dela z družinskim življenjem.

    Toda denar sam po sebi ne odpravi vseh ovir. Pomembno je tudi, ali imajo mladi občutek, da si družino lahko ustvarijo in jo ob službi, stroških ter stanovanjskih razmerah tudi obvladujejo. Izkušnje nekaterih azijskih držav kažejo, da lahko boljša podpora družinam vpliva na rodnost, vendar hitrih rešitev ni.

    Vprašanje, zakaj imajo ljudje manj otrok, je zato širše od vprašanja denarja. Dotika se načina življenja, dela, stanovanjskega trga in družbenih norm – pa tudi tega, ali je družinsko življenje v sodobni družbi zares izvedljiva izbira.

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