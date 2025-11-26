Zakaj mlade tako fascinirajo vlaki, da jih želijo iztiriti ali skočiti z njih?

Na slovenskih progah so v zadnjem času zabeleženi primeri, ko so neznanci na tire polagali skale, pohištvo, tramove in druge ovire. V Šmihelu pri Novem mestu so tako ovire povzročile trčenje vlaka, med Grosupljem in Kočevjem pa so trije osumljenci prerezali prometno signalizacijo. Podobne trende opažajo tudi v tujini. V Avstraliji najstniki skačejo na premikajoče se vlake, visijo z njih in objavljajo nevarne podvige na družbenih omrežjih. Zakaj najstniki tvegajo in sprožijo kaos na slovenskih tirih? Psihologinja dr. Andreja Pšeničny razkriva, kaj se skriva za impulzivnimi dejanji, kako vplivajo družbena omrežja in katere znake starši in učitelji ne smejo spregledati.