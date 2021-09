Zaprtje šol podražilo stari papir

les celuloza



Prevladuje kartonska embalaža



Vpliv epidemije

Razgibano dogajanje na trgu surovin občuti tudi papirniška industrija. V zadnjih mesecih so se namreč močno okrepile cene celuloze in starega papirja, pa tudi stroški prevoza, zato se papir na splošno draži. Cene dodatno spodbuja veliko povpraševanje po kartonski embalaži, ki se je v času epidemije še okrepilo.Direktorica Združenja papirne in papirno predelovalne industrije Petra Prebil Bašin pravi, da je razlogov za razgibano dogajanje na papirniškem trgu več. Eden od vzrokov je pomanjkanje odpadnega časopisnega papirja, saj so razni ukrepi v času epidemije koronavirusa povzročili motne v zbiranju te surovine: šole so bile zaprte, ni bilo zbiralnih akcij, pa tudi podjetja so zaradi dela od doma prispevala manj starega papirja. Njegova cena je zato zrasla.Poleg tega se draži tudi celuloza. »Cena celuloze se je od decembra zvišala za 35 do 40 odstotkov, odvisno od vrste celuloze. Cene so na zgodovinsko visoki ravni,« pravi sogovornica. Poleg tega zaradi ukinjanja plastične embalaže za enkratno uporabo narašča povpraševanje po proizvodnji embalaže, ki je v razcvetu, tako da morajo nekateri proizvajalci že odklanjati naročila. Tako kot drugod pa tudi ta industrija občuti višje stroške prevoza pa tudi drugih surovin in energentov, predvsem pa strašijo tudi naraščajoče cene emisijskih kuponov. Vse to po besedah Petre Prebil Bašin vpliva na to, da se papir na splošno draži.Ker ima časopisni in grafični papir nižjo dodano vrednost in se povpraševanje po slednjem krči, so se, pojasnjuje, nekateri ali pa kar večina evropskih proizvajalcev preusmerili v proizvodnjo embalažnih papirjev, kjer trg raste. Zmogljivosti proizvodnje časopisnega papirja se zato zmanjšujejo.Proizvajalci v Sloveniji so lani skupaj proizvedli 705 tisoč ton papirja, od tega kar 94 odstotkov za izvoz. Največji delež – 58 odstotkov – predstavljajo embalažni papirji in kartoni, 17 odstotkov časopisni papirji, 11 nepremazni grafični in sedem higienski papirji. Če to primerjamo s podatki evropskega združenja papirničarjev, imamo v Sloveniji v primerjavi s povprečjem članic večji delež proizvodnje časopisnega papirja in manj premaznega grafičnega in higienskega. A tudi na evropski ravni je delež embalanžnih papirjev in kartonov tak kot pri nas.Da je dogajanje na papirnem trgu že nekaj mesecev zelo turbolentno, potrjuje tudi dolgoletni direktor družbe Karton Količevo Branko Rožič. Kot pojasnjuje, je nabava surovin zdaj zahtevnejša, kot je bila v preteklosti. In kaj dviguje cene? »To je zelo volatilen trg, tako da ni vzorcev ne za dvige ne za padce. Včasih je kak konkreten razlog, marsikdaj ne,« pravi. Kot ugotavlja, je proizvodnja kartonske embalaže v boljšem položaju kot grafičnih in časopisnih papirjev, saj povpraševanje po njej zadnjih deset let konstantno raste po dva ostotka letno.Ta je po ocenah analitikov po vsem svetu dodatno spodbudila rast spletne prodaje, ki se je še posebej razmahnila v času epidemije. H kartonski embalaži pa se vse bolj usmerjajo tudi dostavljavci hrane, saj je v prizadevanjih za zmanjševanje ogljičnega odtisa plastika za enkratno uporabo vse manj zaželena.Slovenski papirničarji so lani skupaj ustvarili 830 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je malenkost manj kot leto prej. Neto čisti dobiček je znašal 52 milijonov evrov in je bil za dobro tretjino višji kot leta 2019. Dodana vrednost na zaposlenega se je povzpela na dobrih 53.000 evrov, a se med družbami močno razlikuje. V Kartonu Količevo je, denimo, znašala več kot 135.000.