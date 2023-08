Zaradi bombnega preplaha evakuirali stavbo Radiotelevizije Vojvodine

Zaradi grožnje z bombo so pozno popoldne evakuirali sedež Radiotelevizije Vojvodine. Kot je razvidno z njihove spletne strani, pa so po posredovanju pristojnih služb te ugotovile, da je šlo za lažno grožnjo in da nevarnosti ni, so še zapisali.

Po temeljitem pregledu stavbe in koncu preplaha so se zaposleni vrnili na delovna mesta, je še razvidno z njihove spletne strani.

Srbska agencija Tanjug je sicer poročala, da je grožnja prišla ob 18.10 po elektronski poti.