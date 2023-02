Zaradi stavke odpovedanih 2340 letov

Na sedmih nemških letališčih, tudi vozliščih Frankfurt in München, se danes začenja stavka javnih uslužbencev, s katero bodo ti okrepili zahteve po višjih plačah. Po izračunih Nemške zveze letališč (ADV) bo odpovedanih 2340 letov, prizadetih pa nekaj manj kot 300.000 potnikov. Odpovedane so tudi povezave med Frankfurtom in Münchnom ter Ljubljano.

Stavka se bo po napovedih sindikata Verdi v mestih Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München in Stuttgart začela zjutraj, končala pa v soboto zvečer. Prizadet bo notranji in mednarodni promet.

Zaradi stavke so odpovedane tudi povezave z Brnikom, in sicer oba prihoda in odhoda nemškega prevoznika Lufthansa na liniji s Frankfurtom ter prihod in odhod Lufthanse na liniji z Münchnom. Ker je vezan na prihod letala prejšnji dan, je odpovedan tudi sobotni jutranji odhodni let Lufthanse v Frankfurt, so za STA pojasnili v upravljalcu ljubljanskega letališča Fraport Slovenija.

Stavka je sicer posledica nesoglasij med sindikalisti ter nemškimi zveznimi in lokalnimi oblastmi pred novim krogom pogajanj o enoletni kolektivni pogodbi za javne uslužbence, napovedanim za 22. in 23. februar. Sindikata Verdi in dbb za približno 2,5 milijona javnih uslužbencev zahtevata 10,5-odstotno zvišanje plač oz. najmanj 500 evrov višje plače.