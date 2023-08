Zaščita Ptuj dobila novega lastnika

CWS Workwear, eden vodilnih evropskih ponudnikov storitev s področja delovnih oblačil, s prevzemom konkurenčnega podjetja Zaščita Ptuj nadaljuje svojo širitev v Srednji in Vzhodni Evropi. Zaščita Ptuj je družinsko podjetje s 40 zaposlenimi, ki ima na Ptuju obrat za proizvodnjo delovnih oblačil in nego tekstila. Podjetje zagotavlja široko paleto izdelkov in storitev s področja zdravstva, gostinstva in industrije. Lani je ustvarilo tri milijone evrov prihodkov.

CWS Workwear je eden vodilnih ponudnikov storitev na področju delovnih oblačil, ki deluje v 15 evropskih državah. Njihova trajnostna ponudba storitev vključuje zbiranje, pranje, popravilo, vzdrževanje in dostavo delovnih oblačil. Njihov cilj je postati vodilno podjetje na tem področju.