Zaupanja ne želim graditi na stari slavi

Novi trener Olimpije Mišo Brečko je prehodil občudovanja vredno nogometno pot: je Slovenec z največ nastopi (161) v elitni nemški bundesligi, močan pečat pa je pustil tudi v slovenski reprezentanci, s katero se je leta 2010 uvrstil na svetovno prvenstvo v Južni Afriki. »Bolj kot tekem se spominjam druženja z ljudmi, s katerimi smo spisali to čudovito zgodbo. Še danes smo v odličnih odnosih,« je dejal o tem podvigu, razgovoril pa se je tudi o letošnjem mundialu in trenerskih ambicijah. Po čem si boste zapomnili iztekajoče se svetovno prvenstvo? Po pravici povedano si nisem ogledal veliko tekem. Zagotovo je nekaj grenkega priokusa pustila kopica čudnih odločitev, ki so po mojem mnenju močno zaznamovale turnir. Verjetno imate v mislih številne prekinitve igre. Včasih se zdi, kot da ne ...