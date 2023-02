Zavarovalnica Sava ostaja trdno zasidrana v Mariboru

Zavarovalnica Sava je na svojem novem poslovnem naslovu, na Ulici Eve Lovše 7 v Mariboru, odprla svojo novo poslovno stavbo, ki je nadomestila obstoječo na Cankarjevi ulici. V 12 etažah se novi prostori razprostirajo na 14.650 kvadratnih metrih, skupna vrednost gradbeno obrtniških del na objektu, ki so ga dokončali v dveh letih, pa znaša dobrih 20 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost.

Stavba meri v višino kar 46 metrov in je sicer eno nadstropje nižja, kot je bilo predvideno po prvotnih načrtih, ki še niso upoštevali fleksibilnosti delovnih mest, ki jih narekuje novo, modernejše, pokoronsko poslovno okolje. V stavbi bo delovno okolje na začetku našlo 436 zaposlenih iz Zavarovalnice Sava in drugih hčerinskih družb Zavarovalne skupine Sava, ki delujejo v štajerski prestolnici.

Poslovna stavba je nekoliko nižja,kot so prvotno načrtovali. Foto Borut Cvetko/Mediaspeed.net Delo

»Načrtovanje in gradnja sta potekala z mislijo na mnoge – na naše zveste stranke in poslovne partnerje, saj želimo, da je vsak obisk pri nas prijetna izkušnja, ter seveda na zaposlene, ki jim želimo omogočiti spodbudno delovno okolje, hkrati pa je to tudi znak, da se želimo tu razvijati tudi v prihodnje,« pa je ob odprtju povedal Jošt Dolničar, predsednik uprave Zavarovalnice Sava. Temu pa je pritrdil tudi mariborski župan Saša Arsenovič, ki je še enkrat poudaril pomembnost in pogum tovrstnih podjetij, ki se odločijo, da lahko vseslovenski posel vodijo iz mesta ob Dravi.