Združenje Manager

Je poslovna voditeljica, ki pri obljubah pritiska na zavoro in pri dejanjih dodaja plin. Ker je prepričana, da so poslovni voditelji uspešnejši, če dajo več kot obljubljajo. Marta Kelvišar, že polnih devet let direktorica črnomaljskega podjetja Adria Dom. Poslovna voditeljica, ki ne sprašuje, kaj je mogoče in kaj ne, ampak sprašuje, kaj je smiselno, kaj potrebujemo in kaj bo samo okras za nabiranje prahu. In je poslovna voditeljica, ki vodi, posluje in živi z zgledom, so sporočili iz Združenja Manager.

Je karizmatična, tako jo opisujejo zaposleni v Adria Dom, in ima neverjetno energijo in pogum, s katerima je podjetje popeljala do v svetu priznanega »trendsetterja« (narekovalca smernic) mobilnih in modularnih hiš in mobilnih šotorov. O njenem uspehu pa so v prvi vrsti zgovorne predvsem poslovne številke, še dodajajo.