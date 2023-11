Združenje Povezani smo v DZ vložilo podpise za vpis gotovine v ustavo

Združenje Povezani smo je danes vložilo v DZ 56.267 podpisov za vpis gotovine v ustavo. Zavzema se, da bi gotovina kot zakonito plačilno sredstvo obstala, ne glede na to, ali bo v prihodnosti morda uveden digitalni denar, je na današnji novinarski konferenci dejal pobudnik zbiranja podpisov Ivan Jurgec.

Združenje je tako zbralo več od zahtevanih 30.000 podpisov za začetek postopka za spremembo ustave.

»Državljani smo zaskrbljeni glede različnih izjav bančnikov in politikov glede uvedbe digitalnega denarja in možnosti ukinitve gotovine v prihodnosti, naši poslanci pa lahko z vpisom pravice do uporabe gotovine v naš najvišji pravni akt odpravijo našo zaskrbljenost,« je pred stavbo DZ v Ljubljani dejal Jurgec.

Povedal je, da so državljani zaskrbljeni zaradi »morebitnega popolnega nadzora nad vsako transakcijo v finančnem svetu« in da je ljudi strah »napovedane popolne digitalizacije«.

Po mnenju združenja je z gotovino enostavno poslovati, številni, tudi starejši ljudje pa so nanjo čustveno navezani. Prav tako z gotovino ohranjajo anonimnost in zasebnost, menijo. Bistveno se jim zdi, da pri plačevanju z gotovino vrednost bankovca ostaja nespremenjena, pri plačevanju s kartico pa banka vsakič vzame provizijo, s čimer po več transakcijah ves denar ostane banki.

Jurgec je tudi spomnil, da gibanje Zdrava družba, Anton Komat ter mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green zbirajo podpise za vložitev predloga zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji. Za obravnavo v DZ morajo do 4. januarja 2024 zbrati 5000 podpisov.