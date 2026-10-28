Združenje slovensko kubanskega prijateljstva: Je Slovenija glasovala pod pritiskom Trumpa?

Veleposlaništvo ZDA v Havani. FOTO: Yamil Lage/AFP

Generalna skupščina Združenih narodov je danes s 130 glasovi za, 17 glasovi proti in 25 vzdržanimi potrdila resolucijo, ki zahteva ukinitev leta 1960 uvedenega embarga oziroma gospodarske blokade Kube. Slovenija je prvič doslej glasovala proti resoluciji. S tem je pristala med le štirimi članicami EU, ki so glasovale proti. Skupaj z Litvo, s Češko in z Madžarsko.

Na ta zasuk za 180 stopinj v slovenski zunanji politiki so se odzvali v Združenju slovensko kubanskega prijateljstva. Zapis, ki ga je posredoval predsednik združenja Igor Jurišič, objavljamo v celoti.

Se je Slovenija z glasovanjem na generalni skupščini OZN oddaljila od razvitih držav?

Slovenija je tradicionalno veljala za podpornico mednarodnega prava in spoštovanja suverenosti, saj smo pred 35 leti sami stopili na pot suverene in neodvisne države in se še toliko bolj zavedamo, kako pomembna je in kako neprijetno je tuje vpletanje in oviranje delovanja države s pritiski ali celo gospodarsko blokado.

Prav zato ne moremo razumeti, da se je Slovenija danes, 27. 11. 2026, na glasovanju na Generalni skupščini OZN pridružila 16 državam, ki so glasovali proti resoluciji z naslovom »Nuja po končanju gospodarske, trgovinske in finančne blokade, ki so jo Združene države Amerike uvedle proti Kubi«.

Med temi 16 Državami tako najdemo zgolj 4 države Evropske unije (Litvo, Češko, Madžarsko in Slovenijo) in zgolj 1 državo iz skupine gospodarsko najmočnejših držav G7 (ZDA).

Države, ki si jih jemljemo za zgled, kot so Švica, Avstrija ali Skandinavske države (Danska, Finska, Švedska in Norveška) so resolucijo podprle. Skupno je resolucijo podprlo kar 130 držav.

Ob tem se sprašujemo, ali ta zasuk za 180 stopinj v slovenski zunanji politiki pomeni, da je Slovenija glasovala pod pritiskom administracije predsednika Trumpa?

Gre namreč za resolucijo, ki ob sklicevanju na mednarodno pravo in suverenost držav ponovno poziva k preklicu ameriškega embarga proti Kubi, saj ta embargo ne pomeni zgolj prepovedi uvoza izdelkov iz ZDA, ampak pomeni grožnjo vsem, ki bi gospodarsko sodelovali s Kubo, sploh ko gre za uvoz nujno potrebne nafte za delovanje transporta in energetskega sistema.

Na Kubi zaradi blokade ZDA kritično primanjkuje goriva in posledično električne energije, blokada pa preprečuje tudi uvoz nujnih zdravil in celo sestavin za zdravila, kar je ob zaostritvi z ugrabitvijo venezuelskega predsednika v začetku leta botrovalo k mnogim humanitarnim težavam, vključno z dvigom smrtnosti novorojenčkov s 4 na skoraj 9,9 živorojenih otrok. Za primerjavo – v Sloveniji je smrtnost novorojenčkov med najnižjimi na svetu in sicer okrog 2, v EU je povprečje okrog 3,3, v ZDA pa okrog 5,5 na 1.000 živorojenih otrok.

V Združenju Slovensko Kubanskega Prijateljstva zato vljudno prosimo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, da do naslednjega glasovanja samo preveri kakšno škodo pomeni gospodarska blokada za Kubo in njene prebivalce ter napako, ki je bila storjena letos, naslednje leto odpravijo in podprejo resolucijo, ki jo je Slovenija od leta 1992 do letos zmerom podprla.

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Igor Jurišič, predsednik Združenja slovensko kubanskega prijateljstva