Zlatan Ibrahimović in Thierry Henry sta še vedno kralja žoge (VIDEO)

Nekdanja nogometna zvezdnika Zlatan Ibrahimović in Thierry Henry sta med Foxovo studijsko oddajo ob svetovnem prvenstvu poskrbela za viralni trenutek. V studiu sta si podajala žogo, žonglirala in gledalce spomnila, da tudi po koncu igralskih karier tehnično znanje ostane. Posnetek se je hitro razširil po družbenih omrežjih.

Ibrahimović in Henry sta del Foxove ekipe za spremljanje svetovnega prvenstva 2026, kjer sodelujeta kot analitika. Fox je oba v zadnjih dneh večkrat vključil v studijske razprave o prvenstvu, med drugim pri napovedih skupin in izboru igralcev, na katere velja biti pozoren.

Studijski nastopi dvojice so hitro postali ena od bolj prepoznavnih spremljevalnih zgodb Foxovega prenosa. Ameriški mediji so v zadnjih dneh izpostavili tudi njuno sproščeno dinamiko z voditeljico Rebecco Lowe, nekoliko manj pa z Alexijem Lalasom, pri čemer je Ibrahimović z značilnim humorjem že poskrbel za več odmevnih trenutkov.

Po drugi strani si je Zlatan na pleča nakopal kar nekaj kritik, saj v studiu večkrat deluje nepripravljen in ne ponudi vpogleda v dogajanje na igrišču. Henry je v tej vlogi bolj izkušen in že uveljavljen kot eden najboljših nogometnih analitikov.