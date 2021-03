Znani so razkrili najljubšo klasično skladbo

V nadaljevanju preberite:



Danes ob 20. uri bo na drugem programu nacionalne televizije prva od štirih oddaj Moj klasični hit, ki so nastale v uredništvu glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija. Svoj klasični glasbeni okus bo razkril igralec in dramatik Iztok Mlakar. V naslednjih oddajah bodo svojo najljubšo klasično skladbo predstavili odvetnik Peter Čeferin, ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore ter poslovnež Marjan Batagelj.