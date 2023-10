Znižali bi si stroške logistike

Med vladnimi gradivi v javni obravnavi smo opazili dokumente, ki so povezani z gradnjo Mercatorjevega skladišča v Ljubljani. Gre za projekt z dolgo zgodovino.

Leta 2016 je Mercator od Slovenskih železnic kupil zemljišče v Ljubljanskih Mostah. Po prvotnih načrtih bi moralo biti skladišče (in nova upravna stavba) zgrajeno že leta 2021. Projekt se je ustavil zaradi birokratskih postopkov, pa tudi lastniške dinamike okrog Mercatorja. Z novim, modernim skladiščem bo Mercator znižal stroške logistike. Projekt je trenutno v javni razpravi. »Mercator je vlogo za integralno gradbeno dovoljenje vložil 4. 6. 2021. Upravna enota ni zavrnila gradbenega dovoljenja, ker smo za dovoljenje zaprosili po drugem postopku, ki ga omogoča zakonodaja. Integralno gradbeno dovoljenje je zdaj v postopku javne razprave, kar je del postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, v našem primeru za gradnjo logistično-distribucijskega centra na Letališki cesti v Ljubljani, na zemljišču, ki je že dlje časa v naši lasti. Smo pa v preteklosti že večkrat poudarili, da gre za veliko investicijo, največjo v zgodovini Mercatorja v Sloveniji,« so pojasnili v Mercatorju.

»Po končanem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja bomo projekt nadaljevali, kljub temu da se je v vsem tem času spremenilo veliko investicijskih pogojev, od rasti cen storitev do zvišanja obrestnih mer.«

V Mercatorju pričakujejo, da bo naložba v logistični center pomagala znižati stroške logistike in povečati učinkovitost, hkrati pa bo razbremenila zaposlene v maloprodaji, veleprodaji in logistiki. Združevanje poslovanja in logističnih centrov na enem mestu bo imelo kar precejšen pozitiven finančni vpliv. Po ocenah Mercatorja bodo na ta račun na mesec privarčevali več kot milijon evrov.

