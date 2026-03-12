Janković: Kar je rekla gospa Zidar Klemenčič, je čista laž

»Če drži, da je to rekla, govori o lastnem ravnanju. Naj to sebi pripiše, ker vsak govori o lastnem ravnanju,« se je župan Ljubljane Zoran Janković odzval na domnevne posnetke poslovnih pogovorov odvetnice Nine Zidar Klemenčič, ki razburjajo javnost. Sama jih je sicer že označila za iztrgane iz konteksta in manipulativno premontirane.

V posnetkih o Jankoviću domnevno pove, da »ima svojih deset odstotkov in to je to«. Opisala je tudi zgodbo okoli gradnje hotela Intercontinental, v kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi, kot je razumeti, v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji.

V odgovoru na novinarsko vprašanje je Janković teh deset odstotkov pričakovano ovrgel: »Kar pokličite gospoda Miškovića na Delto, pa naj vam on da izjave. Kar je rekla gospa Zidar Klemenčič, ne drži, je čista laž. Če je to rekla.«

Na vprašanje, če bo kaj naredil za zaščito svojega imena, je odvrnil, da bo o tem razmislil.

Sodni postopki mu ne morejo nič

Vprašanja novinarjev so se nanašala tudi na besede nekdanje pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. Tudi ona ga je omenila kot nekoga, ki mu sodni postopki ne morejo nič, in ga povezala s korupcijo.

»V nasprotju z drugimi jaz hodim na sodišče in to vidim, če je to rekla, kot žalitev za sodišče. Sodišče je njeno delovno mesto ... Vprašajte vse predsednike sodišč, kaj menijo o njeni izjavi,« se je odzval.

Naslednje vprašanje županu: kdo bi lahko bil za posnetki? »Jaz sem pa res specialist za umetno inteligenco in računalnike ... Ne vem, a enostavno pravim, še enkrat: če drži, da je to odvetnica res rekla – vprašajte jo še enkrat –, govori o sebi.«

Še o združevanju volišč

Glede združevanja volišč v Ljubljani, o katerem SDS trdi, da je nezakonito, zaradi česar poziva k neudeležbi na predčasnih volitvah, se je najprej odzval z: »A jih je strah?«

Dodal je, da je Upravna enota sama izbrala Stožice. Na Gospodarskem razstavišču niso mogli dobiti prostorov, ker je zasedeno, v Tivoliju pa je še led. »To je njihov izbor, sami so se odločili. Mi smo omogočili le brezplačno parkiranje, da bi čim več ljudi prišlo.«