Napovedi za novo leto je treba začeti z oceno izkušenj, pridobljenih v preteklem letu. Geopolitična predvidevanja se velikokrat ne uresničijo in lani smo gledali tisto, česar nismo pričakovali, razletela so se upanja na preštevilnih področjih. Leto, ki se je pravkar začelo, se splača začeti s presojo kritičnih trenutkov iz 2022, vojne in krize minulega leta so konture sveta v 2023.

Tisti, ki se ukvarjajo z geopolitiko, so razglasili prejšnje leto za prelomno v zgodovini še zmeraj mladega stoletja. Vojna v Ukrajini je pospešila procese, ki majejo ravnotežje na evropski celini in spreminjajo svetovna razmerja, kot so bila vzpostavljena po letih 1945 in 1991. Izid desetmesečne vojne, tekma med Združenimi državami in Kitajsko, zgodovinska prelomnica, Zeitenwende, v Nemčiji in po malem tudi krepitev vojaške moči Poljske, ki preizkuša moralno superiornost vizavi dekadenci zahodne Evrope, so vprašanja, ki vplivajo na prihodnost vseh nas.