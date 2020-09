FOTO:21. stoletje bo zaznamovala konfrontacija med ZDA in Kitajsko

Nekdanji španski zunanji minister in predsednik evropskega parlamenta Josep Borrell je vodenje evropske diplomacije prevzel v drugačnih okoliščinah, nekaj mescev pred izbruhom pandemije. Zdravstvena kriza ne bo imela le dolgoročnih socialnih in gospodarskih posledic. O trenjih med ZDA in Kitajsko, globalnem pozicioniranju EU in napetostih v soseščini je 73-letni Katalonec razmišljal ob koncu blejskega strateškega foruma. V Sloveniji ste tokrat prvič v vlogi visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, in vendar ste pri nas reden gost tudi zasebno. Vaša vez s Slovenijo ima že kar dolgo brado.Prvič sem ...